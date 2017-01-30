Круты: боль потерь и героических поступков
29 января 2017 на месте легендарного боя возле железнодорожной станции Круты Борзнянского района Черниговской области власть и общественность торжественно отметили 99-ю годовщину подвига украинских героев. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Было зачитано Обращение Президента Украины Петра Порошенко к украинскому народу в связи с Днем памяти Героев Крут. Возложили цветы к Монументу боя под Крутами представители власти, политических партий, общественных организаций, делегаций из областей Украины, районов и городов Черниговщины. Уже стало традицией минутой молчания почтить память всех защитников Украины, а также названных поименно современных молодых бойцов, ушедших в армию добровольцами со студенческой скамьи и повторили в наше время подвиг Героев Крут: это солдат добровольческого батальона «Айдар» Вадим Жеребило из Мены, гранатометчик 13-го отдельного мотопехотного батальона Владимир Близнюк из Чернигова и пулеметчик батальона «Киевская Русь» Николай Дегтярь с Бобровиччины. В память о погибших за родную землю заупокойную литию отправил Архиепископ Черниговский и Нежинский Украинской православной церкви Киевского Патриархата Евстратий.