Кровавое воскресенье ноября 2014
Потери Черниговщины в войне на Донбассе очень большие — около 200 сотен наших земляков погибли на фронте. Однако есть по крайней мере один день, когда в двух местах погибло сразу четверо уроженцев Черниговской области, еще около десятка получили ранения. Это трагическое воскресенье 16 ноября 2014. Утром в районе Дебальцево (с. Полевое Шахтерского района Донецкой области) на фугасе подорвался УАЗ-469, в котором находилась группа военнослужащих 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины «Десна». Погибли 40-летний командир ротной тактической группы подполковник Владимир Рвачев (с Десны Козелецкого района), 34-летний майор Николай Яжук (родом из Винницкой области), 33-летний майор медицинской службы Виталий Вашеняк (родом из Киевской области) и 42-летний мобилизован солдат Александр Ищенко (родом из Кировоградщины). За несколько минут без родителей осталось шестеро детей. Владимир Рвачев был из семьи военного. В 1991 году Владимир окончил Деснянский среднюю школу и поступил в Одесский институт Сухопутных войск, который успешно окончил в 1995 году. А в 16:00 в районе Станицы Луганской боевики расстреляли из гранатомета автомобиль «Газель», в котором ехали восемь бойцов спецбатальона МВД «Чернигов». Погибло трое наших бойцов 35-летний рядовой милиции Андрей Ищенко, 27-летний рядовой милиции Виктор Запека из Чернигова, 30-летний старший сержант милиции Александр Найдьон с Городне. Двое Александр Найдьон и Андрей Ищенко, погибли на месте, Виктор Запека умер позже в больнице от полученных ранений. «Погибли те, кто сидел в« газельке »с правой стороны, — вспоминает Вячеслав Панченко. — Я сидел сзади. Когда во время обстрела машина остановилась, открыл дверь и начал выталкивать ребят. Затем выскочил один и начал отстреливаться. Удивляюсь, что так быстро сориентировался. Подробно события того дня начинаю вспоминать только сейчас. У меня легкая контузия, закрытая черепно-мозговая травма. Но главное, что жив остался ». Пятеро из восьми бойцов — рядовые милиции Роман Лось, Леонид Шуйский, Вячеслав Панченко, Константин Давыденко (все из Черниговщины) и львовянин Юрий Бубес — получили ранения различной степени тяжести. Все погибшие были добровольцами — тот же Андрей Ищенко в органах внутренних дел с 19 июля 2014, Виктор Запека — с 12 сентября 2014 года, Александр Найдьон — с 26 сентября 2014 года. Похоронили наших бойцов 20 ноября 2014. У Екатерининской церкви собралось более тысячи человек, чтобы проститься с погибшими героями.