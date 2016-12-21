Кровавая семейная ссора на Черниговщине: пасынок порезал отчима
В приемное отделение Репкинской центральной районной больницу 20 декабря был доставлен 46-летний житель села Грибова Рудня Репкинского района с проникающей раной грудной клетки и живота. Об этом сообщил собственный источник. Установлено, что мужчина по месту жительства распивал спиртные напитки вместе со своим 29-летним пасынком. В ходе внезапно возникшей ссоры последний нанес ножом указанных телесных повреждений своему отчиму. Пострадавший сейчас находится в хирургическом отделении Репкинской центральной районной больницы, а злоумышленник предоставил правдивые показания и в содеянном сознался. Изъято кухонный нож и следы вещества бурого цвета. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.