Крещенский «трэш»: как ныряет в прорубь элита
Прошел праздник Крещения. Facebook «взорвался» фотографиями обнаженных черниговцев, политиков и всех «социально-сетевых популистов», которые ныряли в прорубь. Шуточный пост о том, как «ныряют» в прорубь на Крещение Украинские политики, на своей странице опубликовал львовский журналист Всеволод Полищук. Вашему вниманию комедийный «трэш». Кстати, героями этого поста есть и выходцы из Черниговщины. Петр Порошенко раз шесть-семь заявляет, что нырнет с минуты на минуту, после чего выражает глубоко оптимистическое убеждение, что точно пор не в следующем году; Олег Ляшко мочить в проруби большой палец левой ноги, после чего заказывает всем СМИ сюжет «Ляшко побил рекорд по нырянию в прорубь»; Надежда Савченко объявляет бессрочную ныряния в прорубь, после чего собирает пресс-конференцию, где журналисты отмечают, что она стала еще более сухой, чем была; Андрей Садовый добивается принятия городским советом стратегии ныряния в проруби во Львове до 2050 года, после чего в прорубь прыгает Андрей Москаленко; Виталий Кличко прыгает только в две проруби, четыре из которых оказываются канализационными люками; Арсен Аваков создает проект «моя новая прорубь», но все обсуждают его молодую заступнице, которая ныряла без купальника; Михаил Саакашвили раздает интервью о том, как круто прыгалось в прорубь во времена его президентства в Грузии, и когда его выберут президентом Украины, он всем покажет, что такое на самом деле прыгать в прорубь; Анатолий Гриценко заходит на ФБ под фотки других политиков, которые ныряли, и рассказывает, как надо было нырять правильно; Владимир Гройсман стоит в плавках у проруби, интенсивно размахивает руками и говорит, что он покажет всем, как правильно купаться в проруби. И только Сергей Лещенко действительно прыгает в прорубь. Но и здесь вызывает скандал из-за купальник, заимствован у Насти Топольской.