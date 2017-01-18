Крещение Господне 2017: что нельзя делать 19 января

despravda | 18.01.2017 | Социум | Комментариев нет

Крещение Господне отмечают ежегодно 19 января, однако в народе его также называют праздником Иордана, так как именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Как правило, накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать «Голодную кутью», или Святой Вечер, наподобие Рождественского. Вечером вся семья собирается за столом, чтобы отведать постные блюда, прежде всего, кутью из риса, пшена или ячменя.

В день самого праздника человек испытывает силу воли и силу духа, окунаясь с головой в ледяную воду. Нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа».

Также на Крещение набирают Святой воды. Считается, что она долгое время не портится, исцеляет и помогает избавиться от негатива. Водой можно окропить дом, а также умываться ей. Пить крещенскую воду советуют небольшими глотками.

Что нельзя делать на Крещение

Быть крещеным 19 января считается особой удачей. Говорят, тогда человек получит долгую и счастливую жизнь. А вот плакать в этот день точно нельзя, как и в Новый год — до следующего праздника можно слезы пролить.

Также на Крещение нужно мириться с близкими людьми, но ни в коем случае нельзя ссориться, скандалить и обижаться. В народе говорят, что нельзя и стирать, иначе можно осквернить воду.

Кроме того, жаловаться, сплетничать, клеветать, убирать, стирать, вязать и шить. Любую работу в эти дни лучше прекратить. Кроме того, после Крещения нельзя гадать, иначе перегадаешь судьбу в худшую сторону.

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