Крещение Господне 2017: что нельзя делать 19 января
Крещение Господне отмечают ежегодно 19 января, однако в народе его также называют праздником Иордана, так как именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Как правило, накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать «Голодную кутью», или Святой Вечер, наподобие Рождественского. Вечером вся семья собирается за столом, чтобы отведать постные блюда, прежде всего, кутью из риса, пшена или ячменя.
В день самого праздника человек испытывает силу воли и силу духа, окунаясь с головой в ледяную воду. Нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа».
Также на Крещение набирают Святой воды. Считается, что она долгое время не портится, исцеляет и помогает избавиться от негатива. Водой можно окропить дом, а также умываться ей. Пить крещенскую воду советуют небольшими глотками.
Что нельзя делать на Крещение
Быть крещеным 19 января считается особой удачей. Говорят, тогда человек получит долгую и счастливую жизнь. А вот плакать в этот день точно нельзя, как и в Новый год — до следующего праздника можно слезы пролить.
Также на Крещение нужно мириться с близкими людьми, но ни в коем случае нельзя ссориться, скандалить и обижаться. В народе говорят, что нельзя и стирать, иначе можно осквернить воду.
Кроме того, жаловаться, сплетничать, клеветать, убирать, стирать, вязать и шить. Любую работу в эти дни лучше прекратить. Кроме того, после Крещения нельзя гадать, иначе перегадаешь судьбу в худшую сторону.