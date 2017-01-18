Крещение 2017: Что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя делать в этот великий день!
19 января христиане отмечают важный религиозный праздник — Крещение. В этот день нужно окунуться в прорубь с чистыми мыслями и легкой душой. Весь день нельзя лгать, клеветать или жаловаться. В народе этот праздник также называют Богоявлением Господним и праздником Иордана, так как в этой реке Иисуса Христа крестил Иоанн Предтеча. Накануне принято поститься. Во время погружения в ледяную прорубь нужно трижды перекреститься и опуститься в воду со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Также считается, что на Крещение вода приобретает особые свойства, поэтому она может исцелять. Святую воду берут с собой, поскольку она долгое время не портится, лечит и помогает избавиться от негатива. Водой можно окропить дом, а также умываться и пить.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА КРЕЩЕНИЕ 2017
1) Нельзя пить спиртное. Медики категорически не советуют пить перед погружением в прорубь. А священнослужители напоминают, что это противоречит религиозным обрядом.
2) Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия. Также в храме следует прочитать Тропарь Крещения Господня. Дождавшись освящения воды, к водоему нужно идти с чистой душой и мыслями.
3) Нельзя ругаться или думать плохо. Святая вода может потерять целебные свойства, если, набирая или принимая ее, вы ругаетесь с кем-то или вас посещают дурные мысли.
4) Нельзя плакать. Считается, что кто будет лить слезы в этот день будет плакать до следующего праздника.
5) В народе говорят, что на Крещение нельзя стирать, так как можно осквернить воду.
6) Также на Крещение нельзя думать, иначе можно перегадать судьбу в худшую сторону.
7) Не стоит заниматься уборкой, тяжелым физическим трудом, вязать и шить.