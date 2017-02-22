Кража из-под носа: в Козельце обчистили машину за 15 минут
22.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Козельце неизвестный разбил пассажирское боковое стекло и похитил из автомобиля «Audi A6» женскую сумку с документами и деньгами в сумме 14 500 гривен. Об этом сообщил собственный источник. В полицию с заявлением обратилась 26-летняя владелица машины. Она сообщила, что кража произошла 21 февраля с 19:00 до 19:15 возле магазина «Продуктовый магазин» по улице Независимости, 52. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия изъяты следы перчаток. По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 УК Украины.