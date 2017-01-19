Краснокнижное браконьерство: на Черниговщине убили благородного оленя
19.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На территории Ичнянского Национального природного парка очередной случай браконьерства. На этот раз нелюди убили молодого самца благородного оленя. Охрана Национального парка буквально сразу же задержала браконьеров по горячим следам. Местные следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Местные активисты утверждают, что убийцы — офицеры местной военной части. На месте преступления в результате двухдневного поиска активисты нашли гильзу с АК-47.