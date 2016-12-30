Красивые новогодние смс поздравления с Новым 2017 годом Петуха
В Новый Год звезда удачи
Пусть подарит вам мечту.
Сделает пусть вас богаче,
Даст вам счастье, доброту!
Мерцание гирлянд, веселый серпантин,
И запах новогодних, особых мандарин
Подарит Новый Год, а я желаю Вам
Налить скорей в бокал искрящийся бальзам!
Пусть будет этот год успешным и счастливым,
Благоразумным самым, смелым и красивым!
Пусть в дом войдет добро, любви блестит звезда,
Исполнится любая пусть в эту ночь мечта!
Пусть новогодняя звезда озарит ваш дом сказочной благодатью, подарит радость искренних отношений, насытит творческим вдохновением, жизненной энергией, радостными эмоциями. С Новым Годом!
С Новым годом поздравляю вас,
Пусть счастливым будет каждый час,
Пусть судьба вам мило улыбается,
А мечты все ваши — пусть сбываются.
Вас с Новым годом поздравляю
До наступленья темноты.
Здоровья, счастья пожелаю,
Любви, удачи, красоты.
Пускай снежинка на ладони
Вам улыбнется. И тогда
Уверенность вы обретете,
В том, что исполнится мечта.
Пусть новый год будет для вас настоящим волшебным праздником, сможет преодолеть все непреодолимое, осуществить все, что кажется неосуществленным, выполнить все самые несбыточные мечты, сокровенные желания и тайные надежды.
Новый год к нам быстро приближается,
Пусть легко живется и мечтается,
Пусть вам сказка снится, сны сбываются,
И весь год веселье продолжается.
Возвестит курантов бой
Года нового начало,
Счастье пусть несёт с собой,
Чтобы всем его хватало.
Год пускай убережёт
От тревог и огорчений,
И без счёта принесёт
Ярких, радостных мгновений.
Славный мой человечек, это прекрасно, что ты есть! Пусть этот год, осыплет, словно снегопадом твою жизнь: радостью, счастьем, душевным теплом и любовью. А самые заветные мечты пускай воплотятся в жизнь!
С Новым годом, с новым счастьем поздравляю от души!
Год надежд, побед, свершений к вам с подарками спешит.
Пусть сверкают, как на елке, новогодние огни,
Полны страсти будут ночи, будут солнечными дни.
Пусть в следующем году настанет
Та самая желанная пора.
Когда в душе стираются все грани,
И хочет сердце веселиться до утра.
Пускай для радости откроются дороги,
А для любви отыщутся пути.
Судьбе пусть будут благосклонны боги,
Ведь год обязан счастья принести.
Пускай этот Новый год обретёт для тебя новый облик: станет ещё более удачливым, феерическим и незабываемым! Желаю, чтобы с этого момента твоя жизнь походила на незабываемо красивую сказку!
Пусть ворвутся с новым годом
К вам весёлым хороводом
Шутки, радость, звонкий смех,
В дом достаток и успех!
Давай же встретим Новый Год
Каскадом праздничных улыбок,
Чтоб каждый, кто его так ждет
Забыл вкус прошлого ошибок.
Пусть раздается звон бокалов
И громкий фейерверков звук,
Пора для радости настала,
Любви и счастья тебе, друг!
С огромной радостью мы поздравляем вас с прекрасным и чудесным, загадочным и долгожданным, счастливым Новым годом! Пусть он обязательно будет насыщен уникальными и необычными событиями, новыми удивительными впечатлениями, оригинальными мероприятиями и интересными встречами!