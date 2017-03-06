Козелецкий батюшка собирается в волонтерскую поездку в АТО
06.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Настоятель Вознесенского храма г. Козелец протоиерей Ярослав Гика готовится в очередной волонтерскую поездку на Донбасс. На своей странице в сети Facebook он просит финансово-материальной поддержки. Нужны: — канистры 20-литровые металлические; — Инструменты для ремонта техники; берцы 42, 43, 44 размеров; войлочные вкладыши для обуви; носки; одеяла; лекарства. Также пригодится финансовая помощь на приобретение горючего для поездки и на ремонт автомобиля.