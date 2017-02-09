Ковпитського поджигателя осудили на семь лет
В Черниговском районном суде Черниговской области завершено судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении мужчины, который летом 2016 поджег здания в трех хозяйствах в с. Ковпыта, Черниговского района, что повлекло ущерб пострадавшим на общую сумму 270 тыс. грн. Несмотря на то, что вор не признал свою вину в совершении преступления, государственным обвинителем доказана вина последнего в совершении трех эпизодов умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджогов. Судом удовлетворено гражданские иски потерпевших о материальный ущерб на сумму более 270 тыс. Грн. и по морального вреда на сумму 100 тыс. грн. Учитывая количество эпизодов, дерзость совершенного уголовного преступления и его общеопасный характер, виновнику назначено наказание по ч.2 ст. 194 УК в виде лишения свободы на срок семь лет.