Космические соседи: ученые нашли планеты за пределами Солнечной системы
22.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
NASA собирает срочную пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent. Пресс-конференция начнется 22 февраля в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства. В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни». Других деталей агентство не сообщает. Как пишет в своем твиттере издания BuzzFeed, «есть люди, которые в курсе, что там [на пресс-конференции] будет что-то важное». Ранее NASA объявило о существовании вне Солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.