Корюковцы послали воинам АТО подарки
Недавно на Корюковщине состоялась акция «Подари часть семейного тепла воину АТО». К ней присоединились школы и детские сады района. В частности активно проявили себя прибинський и Корюковский ( «Дельфин») дошкольные учреждения, городские школы № 4, Билошицькослобидська, Жуклянская, Прибинська, Перелюбская, Сядринская, Охрамиевичская и некоторые другие школы. Постарались не только учителя, но и ученики, помогали жители сел. Правда, из-за карантина не все учебные заведения района смогли присоединиться к акции. По словам волонтера Ольги Кияшко, обычно готовили адресные посылки с подарками для своих односельчан, которые находятся в АТО. Зато прибинци отправили подарки воинам с Тютюнница, поскольку их земляков в АТО теперь нет. «В целом в течение прошлого месяца было отправлено через« Новую почту »42 посылки и восемь маскировочных сетей в Попасную, Мариуполь, Очеретино, Горняк, Старобельск, Счастье, Новый Труд, Волноваху т.д.», — рассказала волонтер. В посылках — «николайчики», выпечка, консервация, мед, художественные открытки и детские рисунки. Приятно, что все это военные уже получили. Они даже звонили директорам школ, волонтерам, очень благодарили за такое внимание.