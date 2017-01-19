Корюковский феномен: 45-летний врач ни разу не употреблял алкоголь
Ни одно украинское застолье традиционно не обходится без бутылочки крепкого или не очень напитка на столе. И на Черниговщине живет человек, который в 45 лет даже не знает, какой алкоголь на вкус. Асад Мухаммад — заведующий филиала амбулатории гемодиализа в Корюковке. «Первая причина — религия запрещает. В мусульманской вере строго запрещен алкоголь », — заведующий амбулатории гемодиализа м. Корюковка Асад Мухаммад. Мужчина родился в Пакистане, впервые на Украине приехал в 93-м году, чтобы учиться в университете Богомольца, заканчивал медицинский уже в Одессе. «Я терапевт вообще, уехал на родину, там работал в кардиореанимации, а потом решил вернуться сюда», — заведующий амбулатории гемодиализа м. Корюковка Асад Мухаммад. Здесь он женился на девушке с Черниговщины. Врач Асад говорит: все уже хорошо знают о его особенность, а потому не приходят в гости с бутылкой, и на праздники алкоголя на столе не бывает. Жена в этом вопросе солидарна с мужем. «Она уважает меня и любит, я не пью и дома нет спиртного, мы не покупаем», — заведующий амбулатории гемодиализа м. Корюковка Асад Мухаммад. И одновременно человек спокойно рассуждает об употреблении алкоголя другими людьми. Говорит, к украинским обычаям относится терпимо. «Здесь это традиция, я не могу один все изменить. Я никому никогда не говорю, что нельзя пить. Здесь традиция такая, я буду против традиции идти? Это давно так. У нас, например, на улице попробуй пить, люди будут бить. У нас, если знают, что человек пьет, они перестают с ней общаться, она будет собственный мир », — заведующий амбулатории гемодиализа м. Корюковка Асад Мухаммад. Впрочем, врач определил этот вопрос и с медицинской точки зрения. «В основном медицина позволяет пиво и вино, вина 100 граммов, а водка, конечно, запрещена медициной. Если много пить, то сосуды станут плохие, сердце, печень, почки болеть. Ишемические болезни сердца, инфаркт, инсульт может быть, почечная недостаточность », — заведующий амбулатории гемодиализа м. Корюковка Асад Мухаммад. Асад Мухаммад охотнее рассказывает о работе, чем о личном. Коллеги говорят, это очень деликатная и скромный человек. «Полгода мы работаем вместе, я уже 30 лет работаю в медицине и такого врача надо еще поискать. Корректный, очень умный, грамотный человек не пьет — это ему плюс. Нашим украинским мужчинам у него чему поучиться », — старшая медицинская сестра амбулатории гемодиализа м. Корюковка Ирина Кравченко. «Он замечательный человек», — медсестра диализного зала Оксана Ткаченко. В восторге от врача и пациента Асада Мухаммада, больше всего им нравится делиться с ним особенностями нашей культуры и православных праздников. «Расспрашивал, что такое Рождество, Старый новый год, Крещение и по всем праздникам», — пациент амбулатории гемодиализа м. Корюковка Василий Дюба. Относительно алкоголя, то «феноменом» может стать каждый. Полностью отказаться от спиртных напитков — это своеобразный подвиг, но, если принять во внимание беды, которые приводит «зеленый змий», то антиалкогольный флешмоб уже давно назрел. Поэтому — будьте здоровы и живите с трезвым взглядом на жизнь!