Корюкивчанка просит электриков восстановить гнездо аистов
05.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Корюковке на улице Украинской (бывшая Горького) у дома № 53 почти десять лет на электроопоре было гнездо аистов. Поэтому каждую весну одна семейка черно-белых птиц возвращалась именно к нему. А в этом году 29 марта прилетела, а дома нет. Повертелась и полетела дальше. Гнездо исчезло за ремонтных работ, которые провели электричества. Монтеры вынуждены были снять его со столба, чтобы восстановить электроснабжение в доме. Кстати, обычно в птичьих гнезд специалисты относятся уважительно, когда возможно — восстанавливают их на деревьях. Поэтому хозяйка с уже упомянутого дома обращается к ним с просьбой оказать содействие в этом деле и восстановить гнездышко на ближний электроопоре или на дубе, тогда птицы обязательно вернутся.