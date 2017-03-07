Короткие смс поздравления с 8 Марта 2017
Хочу поздравить вас сердечно с веселым праздником весны. И солнца свет, и взгляд ваш ясный нам одинаково нужны!
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Милые женщины! Мы вам желаем: Будьте счастливы в апреле и в мае, Нынче и завтра, и тысячи лет! Нынче на женщинах держится свет.
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Пусть невзгоды жизни пролетают мимо, как ручей весною пусть играет кровь! Я тебе желаю быть всегда любимой и в любые годы чувствовать любовь.
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Весны Вам голубой и нежной, счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы!
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Есть много праздников в стране, но женский день отдан Весне, ведь только женщинам подвластно создать весенний праздник — лаской.
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Весна приносит обновленье, улыбки, счастье и цветы.
И я хочу, чтоб в день весны рожденья, твои исполнились мечты!
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Поздравляем с праздником —
Женским днем,
И желаем радости
И удач во всём.
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С днем 8 марта поздравляем!
Благ вам всяческих желаем,
Пусть не старят вас года,
Будьте Молоды всегда!
♥♥♥
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах.
***
Желаем счастья много — много,
Кусочек неба голубого,
А в нем — желанную звезду:
Свою любовь, свою мечту!
♥♥♥
С Мартом Вас таящим, c Мартом бушующим,
С самым ликующим, cамым волнующим.
Желаем Вам счастья сердечного,
Самого ясного, самого вечного.
***
С праздником весны и красоты,
Тебя сегодня поздравляю.
И вместе с тем тебе желаю,
Чтобы сбылись твои мечты.
♥♥♥
Поздравляем c праздником —
Женским днем,
И желаем радости
И удач во всем.
***
С 8 марта тебя поздравляю
Наслаждаясь дыханьем весны
Много счастья тебе я желаю
Пусть исполнятся все твои мечты.
♥♥♥
Пусть первым мартовским лучом
Спешит к Вам счастье в светлый дом.
Пусть день весенний яркий
Несет хорошие подарки.
***
Весны Вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
♥♥♥
Сегодня день особый! Правда?
Прекрасный праздник у весны!
Сегодня День 8 Марта —
Так пусть счастливой будешь ты!
***
Еще деревья спят,
Досматривая сны.
Тебя поздравить рад
Я с Праздником весны!
♥♥♥
Женщина — это весна,
Образ цветущий и нежный.
Женщина — это всегда
Мир лучезарный, безбрежный.
Вот уже сколько лет
Тобою я очарован.
Ты — надежда и свет,
Тобою я околдован.
***
Приятней нет и проще,
Чем с праздником весны
Свою поздравить тещу —
Мать любящей жены.
Сердечно поздравляю
С нахлынувшей весной
И искренне желаю
Быть вечно молодой.
♥♥♥
Весна приносит обновленье,
Улыбки, счастье и цветы.
И я хочу, чтоб в день весны рожденье
Твои исполнились мечты!
***
Пусть отблеск зимний еще не угас,
Но воздух становится зыбким.
С Женским весенним праздником Вас,
С первой весенней улыбкой!
♥♥♥
Твои любимые цветы
Согрею я своим дыханьем
В день Женского Очарованья.
Они прекрасны, как и ты!
И пусть исполнятся мечты,
И сбудутся Весны желанья,
И сердцу милые черты
Пленяют также обаяньем!
С праздником!
***
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!
♥♥♥
С днем 8 Марта! С праздником весенним!
Льется пусть повсюду Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму Веточка мимозы!
***
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!