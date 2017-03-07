Короткие поздравления с 8 Марта
С праздником 8 марта поздравляю
И желаю быть любимой и родной.
Счастье и улыбки дарить близким людям
И вдвойне, конечно, получать самой!
Восьмое марта, чудный случай
Тебе прекрасного желать:
Счастливой быть, роскошной, лучшей,
Знать лишь тепло и благодать!
С 8 марта! Пробудись от долгого зимнего сна, расправь крылья и лети навстречу солнцу, любви и мечтам!
Снова солнце в ручейки играет,
Небо зонт раскрыло голубой.
С днем 8 Марта поздравляет,
С добрым счастьем, радостной весной!
Милые Дамы! Желаю желания:
Быть всех красивей, счастливей, милей!
И слушать целые сутки признания,
От самых родных и любимых людей!
В этот праздничный весенний день примите искренние поздравления и добрые пожелания! Пусть нежная веточка мимозы наполнит ваш дом радостью и благополучием! От весны и до весны, — пусть здоровье прибывает, красота расцветает, а в сердце живет любовь!
С днем восьмого марта, женщины любимые!
Милые, прекрасные, тонкие, ранимые!
Счастья вам желаю и любви взаимной,
Пусть она вам станет близкою вершиной!
Знают этот праздник и взрослые, и дети.
День Восьмого марта – любимый на планете!
Всем женщинам желаем счастья и любви,
Чтоб радовать нас долго они всегда могли!
С праздником 8-го Марта – с Международным женским днем! Пусть на богатом ковре вашей жизни никогда не увядают три главных цветка: вера, надежда и любовь!
Ты и повар, и дизайнер, и домохозяйка,
Мама, женщина, жена, никогда – лентяйка.
Ты заслуживаешь розы и аплодисменты,
И сегодня, в женский день, только комплименты!
Я тебе желаю счастья
И успехов, и здоровья!
Солнечной, весенней страсти
С истинной большой любовью!
Дорогая! Спешу поздравить тебя с этим ярким весенним днем и пожелать счастья, радости, здоровья, а самое главное — истинной любви и тонну мужского внимания!
Спешу поздравить с Дамским днем!
Пусть счастье на пути твоем
Всегда встречается легко,
А беды станут далеко!
Достойна ты премногих благ,
И будет это вечно так!
Сегодня день прекрасный самый,
И для печали нет причин.
Шлю поздравления я дамам
От всех забывчивых мужчин:
Желаю жить в любви и ласке,
Пусть будет все у вас, как в сказке.