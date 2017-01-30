Коропские волонтеры о земляках на передовой не забывают
По инициативе ОО «Союз участников антитеррористической операции Коропщины» в очередной раз удалось собрать подарки для украинских солдат. Это средства гигиены и медицинские средства для оказания первой помощи. Женщины Коропщины также сплели 20 пар теплых шерстяных носков и приготовили сало-чесночные закуски, различные консервации, сухие борщи, приправы для плова. Еще неравнодушные люди принесли свитера, полотенца, рабочие перчатки. Активно приобщились к сбору вещей и ученики Коропской ООШ I-III ступеней им. Т. Шевченко. Дети подготовили солдатам письма и рисунки. А работники районного центра детского и юношеского творчества вместе с кружковцами — свои изделия-обереги. Часть собранных вещей как «николайчики» еще перед Новым годом волонтеры передали в добровольческие отряды и парамедики. Остальные на этой неделе отвезли раненым воинам АТО, находящихся на лечении в госпиталях Чернигова и Киева. В благодарность воины с передовой передали Коропским волонтерам государственный флаг со своими подписями.