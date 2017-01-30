Копеечная аренда: землю недооценили в 76 раз
На основании распоряжения главы райгосадминистрации с 2011 года физическим лицом на правах аренды используются земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 240 га в пределах одного из сельских советов Черниговского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Срок договоров аренды сторонами определено 49 лет, размер арендной платы за их использование — 3,2 тыс грн в год. Однако, по результатам проведенной нормативно-денежной оценки и с учетом коэффициента индексации, общий размер арендной платы должен составлять 245 тыс грн в год, что в 76 раз больше суммы, определенной соглашениями. Поскольку землепользователем не приняты меры к приведению договоров аренды в соответствие с требованиями законодательства, прокуратурой области направлено в суд иск о признании сделок недействительными. Работа по этим вопросам продолжается.