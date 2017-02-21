Конотопский транспортный фейк и черниговские реалии перевозок
Разговоры о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте Чернигова продолжаются уже не одну неделю. Большинство так называемых экспертов сетует, что повышение тарифов — безосновательное, мол, это очередная прихоть перевозчиков. Но о логике элементарных вещей экономики и объективные причины такого подорожания они почему-то предпочитают не вспоминать. На самом деле ситуация с тарифами на проезд в Чернигове не такая уж и цветная, как ее рисуют «транспортные специалисты» и критики. Чтобы разобраться с транспортной темой, не надо быть аналитиком. Для этого достаточно просто «включить» логику и привлечь здравый смысл. Ни для кого не секрет, что в последнее время в Украине существенно выросли цены практически на все. Конечно, это не обошло и горюче-смазочные материалы, комплектующие, шины и т.д. Кроме того, выросла «минималка» — и, соответственно, налоги. Не стоит забывать и о том, что в связи с транспортной реформой черниговские перевозчики взяли на себя обязательства: полностью обновить подвижной состав, установить GPS-трекеры, обеспечить формой водителей и тому подобное. Пожалуй, никто не будет отрицать того факта, что перевозчики горючее для маршруток не из колодца черпают и комплектующие сами по себе по мановению волшебной палочки не появляются. И водители с кондукторами — не волонтеры. На все это нужны серьезные деньги-расходы. С нынешним тарифом работать «в плюс» нереально. Это очевидный факт. Кстати, кажется странным тот факт, что критики и «эксперты» почему-то молчат о подорожании проезда в других городах страны. По всей Украине транспортные тарифы или уже пересмотрены, либо находятся в активной фазе переформатирования. Например, в Харькове пассажиров возят уже по 6 гривен. В Днепре стоимость проезда в общественном транспорте составляет также 6 гривен. Правда, некоторые возят и по 5 гривен. В Запорожье тарифы в некоторых маршрутках вообще составляют 7 гривен. В Одессе — 5 гривен.
При обсуждении транспортной темы «модным» и показательным сейчас считается пример Конотопа Сумской области. Эксперты восторженно рассказывают о «подвиге» Конотопа городского головы, который якобы принципиально выступил против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и, наоборот, мол, заставил снизить проезд с 3 гривен до 2-50 грн. Но правда совсем другая … Но в обществе почему-то не принято искать истину там, где большинство предпочитает слышать ложь. На самом деле уже с 6 февраля проезд в Конотопе снова стоит 3 гривны и с предложением его повысить уже выступает (!) Городской совет, а не перевозчики. А все потому, что из-за принципиальности и необдуманные поступки руководителя Конотопа пострадали обычные люди. Жители Конотопа на себе почувствовали последствия «радикального» рубки логических переговоров с перевозчиками. Суть проста. Мэр Конотопа не захотел слышать объективных предложений местных перевозчиков (в Конотопе, как и в Чернигове, нет волшебного колодца, из которого можно бесплатно заправлять маршрутки) о повышении проезда и со многими разорвал соглашения. Поэтому с 60 маршруток, которые работали в относительно небольшом городе (интересно, стоит ли проводить параллели между Черниговом и городком, где работали только 60 автобусов и 8 трамваев ?!), 30% не вышли на рейсы, и люди почувствовали «преимущества» от хождение пешком или от проезда в недешевом такси. Проверить это очень просто. Если у кого есть знакомые в Конотопе, то спросите у них, которая на самом деле ситуация с общественными перевозками сейчас. Стремление мэра заменить эти 30% пропавших из рейсов коммунальным транспортом также не увенчались успехом. Во-первых, на маршруты (вместо 20 автобусов, которые не вышли на рейсы) выехали 8 ржавых старых коммунальных машины отрядов. Во-вторых, интервал их движения был «потрясающим» в негативном смысле этого слова — если не успел на трамвай, то следующий уже через час жди. Поэтому в ближайшее время в Конотопе все же повысят стоимость проезда. Хочется кому-то этого или нет. К сожалению, для этого есть все экономические предпосылки. Если Чернигов также хочет повторить «подвиг» Конотопа и почувствовать «преимущества» катание на доисторических транспортных средствах — вперед! Но риторика другая. Черниговские перевозчики уже подали расчеты тарифа на стоимость проезда в общественном транспорте. Диапазон — от 5,90 до 6,80 грн. Управление проверяет предоставленные расчеты. Очевидно, что проезд в Чернигове действительно подорожает. Конечно, 7 гривен для Чернигова — это перебор. Планируется повысить всего на 50 копеек, чтобы хоть как-то покрыть расходы. И опять же — не забывайте о обязательства перевозчиков. Они имеют обновить 100% подвижного состава, установить электронную систему мониторинга на маршруты, одеть водителей в новенькую красивую форму, заплатить зарплату всему персоналу, уплатить налоги и т.д. Кроме того, дотаций перевозчики (в отличие от коммунального транспорта, куда регулярно вливают десятки миллионов гривен) почти не получают. И напоследок железный аргумент — все мы любим качество, и логика подсказывает, что качество бесплатной быть не может.