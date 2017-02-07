Конкурс по-черниговски: написал эссе и уехал в Америку
Сеть Центров изучения английского языка ELS (ELS Educational Services, Inc.) совместно с Организацией Объединенных Наций объявила конкурс студенческих эссе «Многие языков — один мир» 2017 Об этом сообщили в Департаменте экономического развития облгосадминистрации. Для участия в конкурсе эссе приглашаются студенты высших учебных заведений дневной формы обучения в возрасте от 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо написать и представить эссе объемом до 2 тысяч слов одной из официальных языков ООН (английском, французском, китайском, арабском, испанском или русском), но чтобы она не была основным языком студента или языком его обучения в начальном или среднем обучении . По результатам конкурса будут отобраны лучшие студенты, которые посетят Всемирный молодежный форум в Нью-Йорке, который состоится в рамках инициативы Организации Объединенных Наций «Взаимодействие с академическими кругами». Эссе принимать до 23 ч. 59 минут 16 марта 2017 по североамериканскому восточному времени. Авиабилеты, проживание и питание будут оплачены сетью Центров изучения английского языка ELS (ELS Educational Services, Inc.). Веб-ссылки: https://www.manylanguagesoneworld.org/