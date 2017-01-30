Конфликт интересов: депутат поддержал жену
Решением местного суда удовлетворен иск прокуратуры области об отмене решений сессии сельского совета о предоставлении разрешения депутату этого же совета и его жене на изготовление проекта землеустройства по отводу супругам двух земельных участков в собственность ориентировочной площадью 2,00 га и 0,25 га для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений за счет земель жилой и общественной застройки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Поводом для обращения прокурора с иском стало решение районного суда, вступившее в законную силу, о признании виновным депутата в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП в связи с невыполнением возложенных на него обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при принятии решений. Вопреки требованиям закона депутат не сообщил сессию сельского совета о наличии конфликта интересов, присутствовал на заседании сессии сельского совета и совместно с другими депутатами голосовал за принятие решений.