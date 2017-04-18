Кому поклоняются черниговские язычники
Велес, Стрибог и четыре стороны — место, которое черниговцы успели окрестить странным, собирает полторы сотни людей каждую неделю. Яровед организует эти собрания. Язычники города организовались в религиозную общину древнеславянской родной веры «Круг Северщины». Здесь устроили капище и поклоняются своим богам. «Исторически известно, что капища устраивали и наши предки знали и такое», — председатель религиозной общины Анатолий Ярошенко. Черниговские язычники приносят и жертвы своим богам. Однако, не так уж и кровавые. Велеса, например, задабривают деньгами, зерном или хлебом. Тогда он будет оберегать бизнес и поможет разбогатеть. «Мы проводим обряды, в которых прославления. Это как доклад богам .. Будем жить достойно », — председатель религиозной общины Анатолий Ярошенко. Четверо ворот и четверо ветров — они символизируют четыре стороны света. Весной заходят в эти ворота и поклоняются ветра весной. У него жгут костер и вместе объявляют обращения. В Черниговской области официально зарегистрировано две языческие организации. Еще одна есть в Корюковке, говорят в отделе национальностей и религий департамента культуры. «В области зарегистрировано более 900 организаций .. черниговские более активны», — начальник отдела департамента культуры Черниговской ОГА Алексей Степаненко. Черниговские язычники не празднуют Пасху. Однако Пасху также имеют в своем календаре. Так называют праздник весеннего равноденствия.