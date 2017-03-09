Компактный «Гоблин»
В 80-х годах ХХ века в США был разработан тип огнестрельного оружия — складной пистолет-пулемет для скрытого ношения, чтобы вооружить полицейских, охранников, сотрудников спецслужб. А уже через 10 лет эту идею подхватили в «Киевском конструкторском бюро Специальной Техники» (КБСТ) под руководством профессора Игоря Олексеенко. Проект получил название «Гоблин» (в некоторых источниках — «Трансформер») и был реализован в 1994 году. Таким оружием должны были обеспечивать сотрудников СБУ, экипажи боевых вертолетов и БМП, а также различные специальные подразделения МВД. Пистолет-пулемет состоит из одинаковых по размерам сочлененных вместе металлических коробок, в одной из которых монтируются ствол, затвор, ударно-спусковой механизм и пистолетная рукоятка, в которую вставляется магазин коробчатой формы. Вторая коробка выполнена в виде примера и в разложенном состоянии выполняет его роль. «Гоблин» должен был выпускаться в двух вариантах — под патрон 9х18 ПМ и 9х19 парабеллум. В сложном пистолете-пулемете «Гоблин» автоматика работает по принципу полусвободного затвора. Большинство деталей изготавливают методом холодной штамповки. Магазин коробчатого типа на 25 патронов (существовал вариант на 32 патрона) вставляется в пистолетную рукоятку. Прицельные приспособления сложного типа. Для скрытого ношения «Гоблин» «преломляется» пополам вокруг оси сзади казенной части ствола. Стрельба из него может вестись автоматическим огнем и фиксированными очередями по два патрона. Для переключения режимов стрельбы спусковой крючок передвигается влево или вправо. Для предотвращения перегрева ствола при длительном автоматическом огне сделано принудительное охлаждение его воздухом, аналогичное таковому же на итальянском пистолете-пулемете «Спектр», когда затвор прогоняет воздух через кожух ствола. Возможна установка глушителя. На испытаниях оружия при стрельбе с дистанции 100 метров по грудной мишени было сделано 85% попаданий. Несмотря на положительные отзывы, что новый пистолет-пулемет «Гоблин» неприхотлив, удобен и практичен, он так и не был запущен в серийное производство. Дальнейшие разработки «Гоблина» были приостановлены в связи с невостребованностью оружия такого типа и закрытием «КБ-СТ». На сегодня пистолет-пулемет сохранился в единичном варианте. Тактико-технические характеристики пистолета-пулемета «Гоблин»: Калибр 9 мм Патрон: 9х18 ПМ или 9х19 парабеллум Длина: 510 мм (в разложенном состоянии), 290 мм (в сложенном) Вес: 1,9 кг (без магазина) Скорострельность: 500 выстрелов в минуту Прицельная дальность стрельбы: 100 м Начальная скорость пули: 380 м / с