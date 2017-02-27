Коммунальные реалии: черниговские семьи переплачивают за коммуналку три тысячи гривен в год
Несмотря на большие ежемесячные платежи за коммуналку, черниговцы мало интересуются вопросами енергоощадливости. Наоборот, воспринимают ее скорее как давление на себя. Мол, если начать утеплять помещение или устанавливать какие-то экономные приборы, обязательно надо будет себе в чем-то отказывать. Поэтому люди находят другие способы «борьбы» с тарифами. «Для кого-то это субсидия, кто устанавливает магниты на счетчики или еще что-то. Но это не экономное отношение к ресурсам », — говорит Наталья Висиканець, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети ОПОРА в Черниговской области. По ее словам, обычная украинская семья ежегодно могла бы экономить на коммунальных платежах около трех тысяч гривен. «Эту сумму можно было бы сэкономить, например, установив экономные лампочки, рассеиватель на смеситель воды. Также надо внимательнее относиться к электроприборам. Не оставлять в режиме сна компьютеры или зарядные устройства. Кстати, есть даже такие люди, которые принципиально не хотят устанавливать в квартирах счетчики. Проблема черниговцев, скорее всего, в нежелании учиться энергобережливости», — отметила Наталья. Вот вам красноречивый факт. Если из крана капает вода, например, со скоростью 10 капель в минуту, то за год можно потерять до 15 000 литров воды. Согласитесь, солидный показатель. И тратить частичку семейного бюджета на оплату напрасно потраченного ресурса, каждый должен решить сам. Также Наталья рассказала, что сейчас очень много проблем с учетом тепла. «Есть люди, которые не очень порядочно относятся к совместной собственности. Например, когда переоборудуют квартиры. Сносят стены, переносят батареи на балкон и увеличивают площадь обогрева. И за эту дополнительную площадь платит весь дом », — сказала она. И напоследок еще один интересный факт. Пока для обычных потребителей не действует государственная программа по энергоэффективности, когда люди могут взять кредит на утепление квартиры или замену окон или дверей. В конце прошлого года программа стала доступной только для ОСМД. А в Чернигове на весь город только одно такое объединение.