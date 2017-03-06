«Комбат», но не «батяня» …
Наиболее современным оружием украинских танкистов является танковая управляемая ракета «Комбат» разработки Киевского государственного конструкторского бюро «Луч». Основное назначение этой ракеты — поражение целей, находящихся вне досягаемости обычной гладкоствольной 125-миллиметровой пушки, а также вертолетов. Возможна стрельба из танков, движущихся со скоростью до 30 км / ч., По неподвижной или движущейся со скоростью до 70 км / ч. бронетехнике. Запуск ракет происходит из гладкоствольного орудия калибра 125 мм, что является основным оружием таких танков, как Т-64БМ «Булат», Т-72 АГ / Б / С, Т-80УД, «Оплот-М» и 2А45М «Спрут-Б» . Есть модификация калибра 100-мм, которой может вооружаться танк Т-55 и БМП-3. Снаряд имеет кумулятивную тандемной боевой части: лидирующий заряд предназначен для того, чтобы осуществить преждевременное срабатывание динамической защиты, а также для уничтожения противокумулятивные экранов, цель основного заряда — пробить основную броню и уничтожить технику противника. Максимальная дальность стрельбы — 5 километров, которую «Комбат» преодолевает за 17,5 секунд, общий вес снаряда — 33 килограмма. Управление ПТУР — полуавтоматическое по лазерному лучу. Очень важно, что во время полета ракеты лазером облучается не цель, а именно ракета (лазерный луч светит в «хвост» ракеты и ведет ее к цели). Этот способ подсветки кардинально отличается тем, что противник практически не имеет шансов поставить препятствие ПТУР. Выстрелы «Комбата» заключаются в конвейер механизма заряжания в любом сочетании с другими снарядами. В конце 1990-х годов серийный выпуск ракет «Комбат» был налажен на мощностях холдинговой компании «Артем». Ограниченная партия поступила в войска в 1999 году, официально принята на вооружение ВСУ в 2006 году. Впервые за рубежом ракета «Комбат» была представлена на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007. ПТУР имел ограниченный экспортный успех — не менее 400 ракет были поставлены в Грузию, большая партия ушла в Пакистан. Количество произведенных ракет для нужд национальных Вооруженных сил неизвестна. Как минимум 50 ракет было закуплено до конца 2007 года, в 2008 году было выделено 13 млн долларов на закупку партии ракет. Производство возобновлено с началом войны в Донбассе. Только в 2015 году в войска поставлено 380 ракет, закупки продолжаются и дальше. На фронте этой очень мощной и ценной оружия на сегодня нет — ее (как и многое другое) «придерживают» на случай «большой войны». Об использовании в боевых действиях конкретных данных нет, но есть неофициальные сведения, что несколько ракет было использовано экипажами «Булатов» 1-й отдельной танковой бригады во время летней кампании 2014 года. Тактико-технические характеристики: — Стартовый вес ракеты — 33 кг; — Дальность полета — 5000 м; — Время полета до цели — 17,5 с; — Тип боевой части — кумулятивная тандемная; — Бронепробивальнисть — 950 мм; — Средняя скорость полета — 315 м / с; — Система наведения — полуактивная лазерная.