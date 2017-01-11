Когда живая елка может быть полезной, а когда опасной?
Не чувствуя холода, с утра до вечера эти ребята делают важное дело — обрезанным деревьям, которые свозят практически по всему Чернигова, они продлевают жизнь. — Мы делаем полезное дело, — Анатолий Горбань, работник КП «Зеленстрой». Их полезное дело городу необходима: с помощью специальной техники только в одном коммунальном предприятии «Зеленстрой» перерабатывают почти 700 кубов древесины в год и 4 куба в час. Со щепы делают органические удобрения и вывозят на полигоны. Подобную дробильно технику имеют практически все коммунальные предприятия. — Там стоят ножи с той стороны и они затягивают ветви в барабан, дробит на щепу, много перерабатываем, — Анатолий Горбань, работник КП «Зеленстрой». Впрочем, горячая пора у коммунальщиков еще впереди. Потому что, кроме ветки с деревьев, уже через неделю на улицах города они будут собирать елки и сосны, с которыми черниговцы расстанутся после праздников. — Елки мы собираем, доставляем сюда на территорию, измельчаем и тоже вывозим как щепу. Мы перерабатываем за этот сезон до 20 кубов елочек, — Василий Котельник, главный инженер КП «Зеленстрой». Хвойная щепа — это очень хорошее органическое удобрение. После пяти лет гниения ним можно удобрять, например, цветы. Каждое хвойное деревце, которое люди выносят на помойку, станет витамином для растения, говорят коммунальщики. Впрочем, елки и сосны могут нести в себе опасность. Медики отмечают, что длительное любование новогодними деревьями вредит здоровью. Чем дольше вы будете держать дома елку, тем меньше в ней полезных свойств. — На елке, как и на всех предметах интерьера, оседает пыль. Пыль — это не только пыль, это и микробы, и грибки, и кишечная палочка. У ослабленных людей это вызывает аллергию и даже аллергический ринит. Человек, например, не понимает, почему у нее постоянно насморк, почему слезятся глаза, — Барбара Сиваткина, заведующий отделением Черниговской городской больницы № 4. Ограничить пребывание елок и сосен в квартирах — этого требуют врачи. И советуют сразу после праздников избавляться хвои. А коммунальщики просят черниговцев оставлять свои деревца возле мусорников. Их обязательно подберут и отправят на переработку.