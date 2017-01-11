Когда офицеров запаса позовут на службу
Окончательное решение о необходимости призыва в армию офицеров запаса будет принято после того, как будут показатели тех, кто получил право на освобождение. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк. «Окончательное решение будет принято после того, как мы увидим реальные показатели увольнение граждан, получивших право на освобождение в соответствии с законом (« О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы »- ред.), И учитывая прогнозируемые показатели приема на военную службу по контракту в добровольном порядке. Тогда можно будет делать определенные выводы и принимать соответствующие решения », — отметил Андрусяк. По его словам, если решение о призыве офицеров запаса будет принято, то они пройдут специальные курсы подготовки сроком до трех месяцев, в зависимости от специальностей. Министерство обороны готово к организации таких курсов с февраля 2017 года. После окончания курсов офицеры будут распределены по воинским частям в пунктах постоянной дислокации. Ранее в Генштабе сообщили, что попризваних офицеров запаса будут отправлять в зону проведения АТО только на добровольной основе.