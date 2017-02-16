Клип группы Ленинград на песню «Кольщик» уже покорил Сеть (Видео)
Российская музыкальная группировка «Ленинград», которая очень даже может выиграть Оскар в жанре короткометражного кино, выпустила новый клип.
Формально заявленная песня для клипа — «Кольщик», которая является по сути саундтреком к побоищу в цирке: видео ряд событий, которые зритель видит в обратном порядке, мало связан с текстом и музыкой Сергея Шнурова.
В ролике можно увидеть хорошо знакомую поклонникам группировки Юлию Топольницкую, которая ранее снималась в видео «Экспонат» — нашумевшем клипе Ленинграда, которое также известно, как «На Лабутенах, нах».
Режиссер видео Илья Найшуллер известен по музыкальным видео для своей группы Biting Elbows, но публике кинематографической он запомнился по работе над фантастическим боевиком «Хардкор», который был снятый от первого лица в 2015 году и чьим продюсером был Тимур Бекмамбетов.