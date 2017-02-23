Клиенты черниговской полиции будут получать sms
Европейский уровень сервиса получения информации отныне обеспечит полиция Черниговщины. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Это стало возможным благодаря инновационной программе информирования граждан о регистрации заявлений и сообщений, разработанной и внедренной Управлением информационной поддержки и координации полиции «102» ГУНП в Черниговской области. Если раньше граждане жаловались в прессе и других СМИ, порой не могут дозвониться до полиции, то после ввода в действие новой линии «102» каждый гарантированно имеет возможность сообщить оператору о преступлении или сделать заявление. Также у заявителей часто возникали вопросы, у кого можно уточнить информацию о состоянии рассмотрения представленных заявлений и сообщений. С 23 февраля главный управления Национальной полиции в Черниговской области внедрило новую систему информирования граждан через sms-сообщения. Отныне им не надо ломать голову, что произошло с их заявлением, или она действительно зарегистрирована и кому поручено расследование. Если на линию «102» оператору поступает с мобильного телефона сообщение о преступлении или происшествии, то после внесения информации в Единый учет на мобильный телефон заявителя придет sms-сообщение с логином и паролем, с помощью которых он сможет получить информацию, где зарегистрировано его сообщения кому поручено расследование и его контактные телефоны на специальном информационном портале ГУНП в Черниговской области: http://212.1.110.83 Для удобства на сайт можно будет зайти и с мобильного телефона. И теперь узнать, зарегистрировано заявление и в кого она на рассмотрении, жители Черниговщины смогут, не поднимаясь с дивана.