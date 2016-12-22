Китай подарил нежинским спасателям технику
В рамках проекта технической помощи правительство Китая предоставил Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины инженерную и автомобильную технику. «Спасибо за проект технической помощи (50 млн юаней) специальной техникой спасателям ДСНС Украины от правительства Китая», — выразил благодарность на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, в рамках межправительственного соглашения между Китайской Народной Республикой и Украиной наши спасатели приняли от китайской стороны 25 единиц инженерной и автомобильной техники, 32 комплекта специального оборудования и запчастей на сумму 50000000 юаней (более 185 000 000 гривен). Аваков отметил, что техника предназначена для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Технику направят в территориальные подразделения ДСНС, Межрегионального центра быстрого реагирования (Ромны, Сумская область) и Специального центра быстрого реагирования Киева и Дрогобыча, Специального авиационного отряда в Нежине, учебного центра оперативно-спасательной службы в Мерефе (Харьковская область) и Государственного предприятия «Мобильный спасательный центр ДСНС Украины ».