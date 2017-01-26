Киевлянин обчистил дом жителя Носовки: взял бензопилу и паспорт
В Носовке обокрали 32-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что кража произошла в период времени с 22:00 по 23:00 18 января. Об этом сообщил собственный источник. Неизвестный путем подбора ключа проник в дом. С дома похитили ноутбук, паспорт, бензопилу, наручные часы «Брайтлинг», набор накидных ключей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил 29-летний ранее судимый житель села Рогозов Бориспольского района Киевской области. Похищенное имущество изъято. 25 января следственным судьей Носовского районного суда применены в отношении злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 26 марта включительно, с содержанием в Черниговском следственном изоляторе.