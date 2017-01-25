Каждая вторая семья Черниговщины получает субсидию
В 2016 году за субсидией обратились более 70% домохозяйств Черниговщины (319,4 тыс.). Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Две трети из них проживали в городских поселениях. Отделами субсидий удовлетворено 100,9% обращений (с учетом назначений по обращениям предыдущего года). В декабре 2016. субсидии получали 245,1 тыс. семей, или каждый второй в области. Средний ее размер, назначенный на одно домохозяйство, составил 1455 грн. Это в 1,6 раза больше, чем в декабре 2015 года. Кроме того, в 2016 году 48,2 тыс. Домохозяйств назначены субсидии на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в 1,6 раза больше, чем в 2015 году. Две трети из них — домохозяйства из одного человека. Средний размер субсидии такого вида, предназначенной одном домохозяйству в декабре, составлял 1629 грн (в декабре 2015 года — 1431 грн).