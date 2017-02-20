Катамадзе в Чернигове представил Налоговый Кодекс
Однофамилец известной грузинской певицы Нино Катамадзе, Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе приехал в Чернигов презентовать проект либерального Налогового Кодекса. Изменения предлагались довольно радикальные, а оптимальным временем их введения в действие назвали начало следующего года. — С 1 января 2018 объявляется мораторий на три года на изменения в налоговое законодательство. Объявляется мораторий на проверки микробизнеса и малого бизнеса, — Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины. Микробизнесом решили назвать то, что имеет годовой доход в 5000000 гривен, а малым бизнесом — до 25000000. Кроме этого, предлагается сократить налоги с 13 имеющихся до девяти, из которых 5 — государственные и 4 — местные. А еще объединить налог на доход физических лиц и единый социальный взнос, установив сначала его размер — 32%, в дальнейшем уменьшив его до 20-ти. — Все, что есть у населения, задекларировали без уплаты налога и без того, что преследовать юридически. Человек задекларировал и государство признало, что это все заработано законно, — Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины. Отдельно Катамадзе пожалел наших налоговиков из-за того, что они, имея заработную плату около четырех тысяч гривен, ловят нарушителей на миллионы. Либеральный кодекс предлагает их реорганизации через разделение службы в сервисную, что будет помогать бизнесу, и полицейский, что искать правонарушителей.