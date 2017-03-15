Карпатскую Украину защищал и черниговец
15 марта 1939-го, 78 лет назад, на заседании Сойма (парламента) было утверждено решение о независимости Карпатской Украины. Сейм тайным голосованием избрал президентом Августина Волошина и утвердил государственные символы: сине-желтый флаг, гимн «Ще не вмерла Украина» и трезубец св. Владимира Великого в сочетании с краевым гербом Закарпатья. В тот же день было объявлено мобилизационное обращение к населению Карпатской Украины для обороны от венгерской агрессии. Общественное парамилитарные формирования «Карпатская Сечь», созданное усилиями добровольцев из ОУН и местных патриотов, стало базой для формирования вооруженных сил Карпатской Украины. Пятитысячная «Карпатская Сечь», которая имела ограниченное количество стрелкового оружия и практически без тяжелого вооружения героически защищала украинские земли от регулярной сорокотысячных венгерской армии с танками, самолетами, артиллерией. Всего в ходе захвата территории Карпатской Украины 14-18 марта и последующей партизанской борьбы с оккупантами до конца мая 1939 между венгерскими войсками и «Карпатской Сечью» состоялось около 22 боев. Украинский потери: до 1,5 тыс. Человек убитыми, ранеными и пленными, еще 4,5 тыс. Патриотов стали жертвами венгерского террора после поражения Карпатской Украины. Потери агрессора от 100 до 200 убитыми и около полутысячи ранеными. Среди защитников Карпатской Украины был и легендарный воин с Черниговщины Михаил Белозерский (27.09.1897 — 07.07.1961). Его участие в этой войне была закономерна и символическая — доброволец, несгибаемый борец за независимость Украины. Михаил Иванович родился 27 сентября 1897 на хуторе Мазаев у села Локнистого современного Менского района. Во время Украинской революции он служил во времена Украинской державы гетмана Павла Скоропадского в сердюцких дивизии, затем перешел на сторону Директории Украинской Народной Республики. В Действующей армии УНР участвовал в большинстве боев против врагов Украины: Киев, Бахмач, Жмеринка, Житомир, Староконстантинов, треугольник смерти и Замостье … В 1920-м в составе 6-й Сечевой стрелковой дивизии был вынужден уйти в эмиграцию. Однако уже в 1939 году в рядах «Карпатской Сечи» воевал с венгерским агрессором, во время Второй мировой войны в рядах Украинской повстанческой армии на территории Волыни, Подляшье и Холмщины защищает население от оккупантов и борется за независимость Отечества. За заслуги перед Украиной Государственный Центр УНР в изгнании уже после Второй мировой войны наградил булавный (подполковника), сотника Михаила Белозерского Крестом Симона Петлюры и Военным Крестом (булавный). Современные украинские добровольцы достойно продолжают славную традицию своих предшественников защищать Украину! СПРАВКА: Награды Михаила Белозерского признаются государством Украина, согласно статье 4 Закона Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» от 9 апреля 2015 № 314-VIII.