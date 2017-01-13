Каникулы для черниговских школьников решили не продолжать
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Чернигове улучшилась. Больных на треть меньше, чем за неделю. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в городском совете. Эпидемический порог уже не превышается. Однако в больницах остается еще немало больных. Преимущественно это дети. — Заболеваемость на 42% ниже эпидпорога. Вторая волна, поэтому нужно продолжить противоэпидемические мероприятия, — Иван Макаренко, начальник городского отдела Госсанэпидслужбы. Врачи утверждают, что в Чернигове царит гонконгский штамм гриппа. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования. — С начала эпидемического сезона проверено образцы 13 больных с подозрением на грипп. В 9 случаях подтвержден грипп AH3N2 — Татьяна Авраменко, врач-эпидемиолог. Медики сообщили также о первом в новом году случай смерти от гриппа. 51-летний мужчина занимался самолечением. Спасти жизнь человеку эскулапы не смогли. — Диагноз — двусторонняя вирусная пневмония. Поэтому еще раз повторяю, что необходимо обращаться к врачу, — Владислав Повар, начальник городского управления здравоохранения. С понедельника занятия в школах восстановят. Несмотря на положительную динамику, в мэрии решили продолжить ограничительные противоэпидемические мероприятия. — Продолжим мероприятия и будем мониторить ситуацию, — Ольга Хонич, заместитель городского головы. Черниговцев врачи призывают беречь здоровье. Не заниматься самолечением. Немедленно обращаться к врачам в случае недомогания, ведь вторую волну эпидемии ожидают уже в феврале.