Какие новшества ждут черниговцев при сдаче ВНО-2017
В этом году в общеобразовательных учебных заведениях Черниговской области заканчивают обучение почти шесть тысяч выпускников, которые являются потенциальными участниками ВНО-2017. Всего же в тестировании в этом году должны принять участие около семи тысяч жителей региона. Об этом сообщила проректор Черниговского областного института последипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского Ирина Лысенко в ходе круглого стола в Чернигове. По ее словам, в соответствии с количеством зарегистрированных лиц будет сформирован и сеть пунктов тестирования. «В этом году планируется создать 6-7 округов именно, например, для украинского языка и литературы. Это примерно 30 пунктов тестирования, которые обычно создаются на базе общеобразовательных учебных заведений и вузов », — Ирина Лысенко, проректор Черниговского областного института последипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского. Во время встречи директор Киевского регионального центра оценивания качества образования Светлана Сакаева обозначила основные нововведения, которые вводятся во внешнем независимом оценивании этого года. «Вся государственная итоговая аттестация будет проведена в форме внешнего независимого оценивания, именно для выпускников только общеобразовательных учебных заведений. Также в 2017роци будут действовать и результаты ВНО 2016 года. Следующее нововведение — это то, что мы имеем начало основной сессии тестирования до 23 мая, поэтому практически не затрагивается учебный процесс », — Светлана Сакаева, директор Киевского регионального центра оценивания качества образования. Последний же предмет ВНО будут сдавать 16 июня. Следовательно, выпускные одиннадцатиклассников будут проходить только в конце июня, когда будут известны все результаты тестирования.