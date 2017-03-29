Какая погода на Теплого Алексея, такая будет и Пасха
Народные приметы, традиции и советы последние дни марта.
30 марта православные христиане чествуют преподобного Алексия, человека Божия и называют этот день «теплого Алексея».
К святому Алексея обращаются с молитвами пасечники, земледельцы, охотники и рыбаки.
По древним народным наблюдениям, именно в этот день просыпается живая природа и приходит настоящее тепло: «Сверху печет, снизу течет».
Главная примета дня — какая погода на Алексея Теплого, такая будет и на Пасху.
Холодная погода указывает на то, что весна затянется надолго.
Значительное потепниння означает теплую весну и быстрое наступление лета.
30 марта — традиционное начало работы пасечников. Если на улице уже тепло, сошел снег, то пасечники выносят ульи с пчеловодов и заказывают пчел, чтобы других хозяев ни искали, а потом молятся, чтобы Господь послал хорошее цветущее лето и много меда. Если же снег еще не взошла и на улице еще холодно, то пасечники ограничиваются приговорами, обращенными к пчелам, чтобы те потихоньку просыпались и готовились к работе.
Есть еще одна интересная примета на Теплого Алексея. Говорят, в этот день щука хвостом разбивает лед. Это даже можно услышать, если выйти на рассвете к воде и прислушаться.
У рыбаков есть примета: если поймать эту щуку, то можно с рыболовством смело прощаться — удачи уже не будет.
Обычно на Теплого Алексея щука выбрасывает икру. Настоящие рыбаки отмечают этот день с удочкой и мормышкой, а с молитвой, надеясь, что с Божьей помощью этого года рыбачить будут удачно.
В этот день, несмотря на погоду, птичка овсянка поет свою песню, возвещая о приходе весны: «Бросай, дед, сани, бери, дед, виз!». Издавна считается: кто услышит пение овсянки, весь год веселый будет.