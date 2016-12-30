Как зажечь елку и не сжечь квартиру: советы спасателей
Перед началом Нового года спасатели традиционно раздают советы, как не пострадать на праздники. В этом году в пожарах погибли более полутора тысяч украинский, из них почти полсотни — дети. В Новый год трагедий происходит в разы больше. К примеру, короткое замыкание гирлянды может вызвать быстрое возгорание всей квартиры. «Очень много случаев, когда ракетницы залетают на балконы, в квартиры и, к сожалению, случается, что елки загораются, падают», — комментируют специалисты. И еще одна «нехорошая» новогодняя традиция — салюты. Несмотря на запрет, без них вряд ли обойдется. Спасатели просят покупать их только в спецмагазинах. Ведь это означает, что изделие сертифицировано, и к нему есть украинский инструкция. И самый главный совет — поджегши салют, надо не забыть убежать. В больницу часто попадают Украинцы, которые вблизи смотрят на взрывчатку, ожидая, сработает она или нет. Также стоит помнить: когда салюты уже отстреляли, сразу к ним нельзя подходить. «Нужно подождать хотя бы 5-10 минут, чтобы удостовериться в том, что все заряды сработали», — советуют пожарные и надеются, что их услышат.