Как вырастут пенсии в Украине: Гройсман назвал три критерия реформы
Налогообложение пенсий работающим пенсионерам обещают отменить. Осовременивание пенсий коснется 5 млн 620 тыс. Украинских граждан. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Примерно 1 млн 308 тыс. Украинских граждан получат повышение пенсии до 200-т грн. 1 млн 209 тыс. Граждан получат повышение пенсий на 200-500 грн ежемесячно. 1 млн 994 тыс. Получат повышение пенсий на 500 — 1000 грн. И более 1 млн 108 тыс. Получат ежемесячную доплату в размере более 1000 грн. Это не разовая подачка — это постоянная система », — заверил Гройсман. Также, по его словам, правительство собирается провести индексацию, которая повысит пенсии для 9 млн пенсионеров. «С 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий работающим пенсионерам», — добавил Гройсман. В пенсионной реформе, которую Кабмин предложит украинскому парламенту, нет ни одного параметра по повышению пенсионного возраста. «Мы нашли справедливые механизмы, которые в среднесрочной перспективе позволят построить социально справедливую пенсионную систему. Точно могу сказать следующее: средств хватит, с дефицитом мы справимся, система будет справедливой с точки зрения зависимости от взносов украинских граждан к пенсионной системы », — пояснил премьер. По мнению премьера, пенсионная реформа, которую правительство вместе с коалицией вынесет в парламент, должна отвечать на несколько вопросов: 1. Нужно построить справедливую пенсионную систему, считает Гройсман. «Не может быть, чтобы 85% пенсионеров сравняли, чтобы они жили на минимальную пенсию», — уверен премьер. 2. Правительству необходимо ориентироваться на среднесрочную перспективу. «Я бы хотел, чтобы 2024 вместо того, что сегодня у нас дефицит пенсионного фонда — 140 млрд, мы бы вышли и сказали, что дефицит пенсионного фонда равна нулю или стремится к нулю. Уменьшение дефицита позволит инвестировать в размер пенсий и в качество жизни украинских граждан », — отметил глава Кабмина. 3. Пенсионная реформ должна дать возможность поднять пенсии гражданам. «Мы предлагаем с 1 октября поднять пенсии украинским пенсионерам», — подчеркнул Гройсман. «Механизмы следующие. Осовременивание пенсий будет полностью связано с тем, какие взносы мы платили. Это должно быть абсолютно солидарна справедливая система. Мы посчитали в том числе уменьшение дефицита Пенсионного фонда в этом году. Могу сказать, что наши прогнозы показывают, что выполнить все эти задачи мы можем », — добавил премьер. Напомним, 1 мая на украинском ждет индексация социальных стандартов. Так, минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1312 гривен, а прожиточный минимум — с 1544 до 1624 гривен. В результате поднимутся все выплаты, привязанные к прожиточному минимуму. В то же время минимальную зарплату в этом году повышать больше не планируют. Отметим, в начале года «минималка» выросла с 1600 до 3200 гривен. В бюджете Пенсионного фонда на этот год предусмотрено повышение пенсий дважды: с первого мая и с первого декабря. Сейчас минимальная пенсия в Украине — 1247 гривен, в мае ее поднимут на 65 гривен (до 1312 гривен).