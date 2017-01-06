Как встретить Святой Вечер
По давней традиции, должное рождественское празднование начинается еще вечером накануне Рождества — из духовных и материальных приготовлений. Вечер этот приходится на 6 января и называется Святым, или Сочельником, или же вечер Рождества Христова. Это один из самых почитаемых дней для всех христиан — и восточного, и западного обрядов — и одно из важнейших семейных праздников, магический день, когда каждая семья создает в доме атмосферу уюта, достатка и согласия. Традиционно к празднику хозяйки тщательно убирали в домах, застилали новые или чисто выстиранные скатерти, ткани и полотенца. Обязательно пытались произвести новую одежду для всех членов семьи и купить новую посуду. К Сочельнику хозяйка должна приготовить 12 постных блюд — компот, горох, фасоль, жареные капусту и рыбу, вареники, картошку, грибы, кашу гречневую с конопляным молоком, голубцы с пшеном, коржи с маком и кутью из толченой пшеницы. Во всем хозяйки помогают дети. Вечером все члены семьи должны быть дома. Говорят, если в эту ночь где-то заночевать, то целый год блуждать по миру. Нельзя и ссориться в этот день, наоборот, надо помириться с врагами, чтобы в новом году было мирно и в доме, и за домом. Святой Вечер начинается, когда на небе засияет вечерняя заря. Но прежде чем сесть за стол, хозяин надо накормить скот и «пригласить гостей» — Мороза, волков и т.д. Созывают их трижды. «Мороз, мороз, иди к нам кутью есть.». После третьего раза надо сказать: «Как не надо идти не уходи и на рожь-пшеницу, всякий хлеб. Иди лучше на моря, на леса и на крутые горы, а нам вреда не делай ». После этих приглашения хозяин возвращался домой, не оглядываясь, и плотно закрывал за собой дверь. К концу ужина уже никто не должен выходить из дома и двери нельзя открывать. Праздники Ужин — это совместный ужин всего рода. Даже мертвые родственники и бесследно погибшие — все должны в этот вечер собраться вместе, чтобы трапезничать целым родом. В память о своих умерших родственников люди ставили для них кутью и узвар на окнах, разбросали вареный боб по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина. Садясь на стул или на скамейку, продували место — «чтобы не привалить собой мертвой души». Во время ужина сначала едят кутью, а потом все, что готовилось, а запивают компотом. Также обязательно на праздничном столе должно быть свеча. Горения свечи — это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету. Свеча сопровождает верующего человека от крещения до смерти. Это — символ готовности человека к встрече с Богом, независимо от времени и места, когда Он захочет ее позвать к себе. Еще один атрибут праздничного стола — соль. Без нее нельзя почувствовать полноты вкуса блюда. Так и человек не может творить настоящего добра, не находясь в гармонии с Богом. Соль указывает на внутреннюю суть человека. Обязательно должно быть и чеснок. Его кладут на четыре угла стола под скатерть, чтобы отогнать от семьи и дома злых духов. Это символ очищения от греха, что отравляет человеческую жизнь, символ плодородия и здоровья. Когда кого-то из семьи нет дома, для него ставят миску и кладут ложку. Если в настоящее время случится посторонний человек, ее тоже приглашают к столу. Гость Святой Вечери, по верованиям наших предков, приносил счастье в дом. После ужина начинаются забавы. Дети бегают по полу, залезают под стол и там «квохчут» — «чтобы наседки садились». Мать им бросает за это в солому орешки и мелочь. Постепенно все затихает. Дети, наигравшись, ложатся спать, а старшие понесли ужин к деду и бабе. Отец и мать в полумраке тихим голосом поют: «Бог древний родился …» В этот день старались не ходить в ссуды, чтобы «не попрошайничать целый год».
Народные приметы:
На богатую кутью звездное небо — куры хорошо нестись и родит горох.
Лунная ночь — урожай на бахчи.
Гололед на деревьях — родят орехи и фрукты.
Снег идет — урожай на яблоки.
Иней или снег — на мокрое лето и урожай зерновых.
Смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот.
С гнездышка извлекали соломинку; если длинная, то год будет урожайным, а короткая — на неурожай.
Поужинав, связывали ложки ржаным перевеслом, чтобы «не терялись в череде коровы».