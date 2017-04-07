Как в войсках появились консервы
Еще с середины 20-х годов XIX века французские, английские, а затем и американские солдаты начали получать в качестве обеспечения консервы. В Европе консервировали мясо и овощи, в Америке — тунца, омаров и фрукты. Правда, ни военные, ни моряки, ни путешественники консервов не любили — дело в том, что, прежде чем съесть консервы в банках, приходилось множество мучиться: консервный нож был изобретен в Америке только в 1860 году, а до того сорок лет банки открывали молотком и долотом. Кроме того, банки были слишком большие по размеру (некоторые были рассчитаны на 13,5 кг мяса) и очень тяжелые. В России в начале XIX века о консервы хотя и знали, но им не доверяли. Еще в 1812 году российские солдаты, находя во французских обозах запечатанные бутыли, уверяли, что внутри «жабьятина». Единственный, кто рискнул попробовать трофейные консервы, был главнокомандующий российской армии Михаил Илларионович Кутузов. Остальные либо возлагалась на интендантов, которые подвозили на фронт тонны муки и подгоняли стада бычков, или запасались сахаром и сушеным супом со специями, который еще в 1763 году в заказе для полярной экспедиции описал ученый Михаил Ломоносов. Потребность в консервах остро стоит перед российской армией в годы Крымской войны. -За плохих дорог интенданты не успевали вовремя доставлять войскам продовольствие, и российские солдаты питались преимущественно сухарями. Чтобы избежать в дальнейшем голода в армии, император Александр II распорядился закупить за рубежом пробную партию консервированных продуктов. Испытав их сначала на заключенных, а потом на студентах, врачи признали консервы пригодными к пище. В 1870 году в Петербурге предприниматель Франц Азибер открыл первый в России консервный завод. В отличие от европейцев, которые закрывали в банки в основном свинину, российский фабрикант французского происхождения взял за основу говядину, признав, что это мясо больше подходит солдатам по вкусу, а казны — по цене. В 1875 году консервы официально вошли в состав российского солдатского пайке. А также были заложены на государственное хранение для нужд армии. Консервы были нескольких видов: борщ с мясом и кашей, мясо с горохом, рагу. Но самыми популярными у солдат были банки мяса тушеного, или просто — тушенки. Именно ею в годы Первой мировой войны царское правительство накормил 14000000 солдат и офицеров! Мясо, надо сказать, было отличного качества. Так, для изготовления тушенки принимали говядину, выдержанную 48 часов после убоя, тонко нарезали, тушили 2:00, затем раскладывали по банкам вместе с салом, перцем и лавровым листом и стерилизовали. В одну банку входил фунт тушенки — суточная норма мяса для низших чинов. На этикетке было написано, как правильно употреблять содержание: раскрыть штыком, разогреть и съесть просто из банки. Запасов тушенки, сделанных в годы Первой мировой, хватило и на Гражданскую войну. Причем как красноармейцам, так и белогвардейцам. В годы Первой мировой войны на каждого солдата всех воюющих армий приходилось примерно 6-7 граммов чая в день. Российские по привычке получали его на вес, а вот в американской армии было новшество — порционные марлевые мешочки с чаем, которые заваривали прямо в чашке (американцы называли их чайными бомбами). Изобретены «бомбы» были случайно — в 1904 году бакалейщик из Нью-Йорка Томас Салливан, рассылая образцы чая своим клиентам, решил сэкономить и расфасовал чай не в жестяные коробки, как обычно, а в маленькие шелковые мешочки, сшитые вручную. Клиенты же его задумки не поняли и начали заваривать чай прямо в мешочках. Это оказалось удобно и просто. Вслед за Салливаном и другие торговцы начали расфасовывать чай в пакетики, с одной поправкой — дорогой шелк они заменили на дешевую марлю. Чайные пакетики современной конструкции — из фильтровальной бумаги — появились в Германии только в 1938 году.