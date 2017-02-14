Как в Мене День влюбленных праздновали и собирали деньги для бойцов АТО
14.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
В Мене Центр культуры и досуга молодежи провел благотворительный вечер «В чарах любви». Целью мероприятия был сбор средств на нужды АТО. В концертной программе принимали участие молодые исполнители и коллективы. Зрители тепло приветствовали вокалистов Артема Тихонова, Светлану Степанову, Николая Мирошниченко, дуэт «Пуск». Как всегда, порадовал своим искусством танцевальный коллектив «Барвинок», феерическим было выступление девушек «Фиесты». Настоящим украшением концерта стали поэзии и монолог «Твои письма пахнут розами» от участников и выпускников литературной студии «Муза» ООШ I-III ступеней им. Т.Г.Шевченко.