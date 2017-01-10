Как уберечь рыбные запасы зимой
Черниговщина богата на реки и озера. Значительная их часть имеет важное промысловое значение. Для нормальной жизнедеятельности многих рыб, в наших водоемах, должны быть благоприятные природные условия. Но сейчас наступила тяжелая пора года для рыб — зима. Ища наиболее благоприятные места для зимовки, рыба мигрирует в зимовальных ям. Очень важны в жизни рыб температурный режим и химический состав воды. Наибольшее значение имеет газовый режим водоемов, то есть содержание различных растворенных в воде газов, прежде всего кислорода. Жизнь в воде было бы невозможно, если бы в ней не было растворимого кислорода. Кислород необходим для дыхания рыб и других водных организмов. Кислород в водоемы поступает, как правило, из воздуха, часть его вода получает от водных растений, обогащают воду кислородом за счет фотосинтеза. Наиболее обогащенный кислородом, конечно, поверхностный слой воды — он взаимодействует с воздухом и солнечным светом, необходимым для процесса фотосинтеза. Однако в зимний период из-за наличия толстого слоя льда, покрытого снегом, нет доступа воздуха из атмосферы в воду, световой поток не проходит через снежный покров. Природа приспособилась к тому, что рыбе хватает того кислорода, что успел раствориться в воде до образования ледостава. Большинство видов рыб впадает в спячку, они не едят и дыхание в них замедляется, как следствие, на жизнедеятельность рыб в зимний период расходуется мало кислорода. Но в зимний период в водоемах усиливаются процессы разложения отмерших растений и организмов, которые расходуется кислород. Таким образом, зимовка рыбы в водоеме в основном зависит от качества этого водоема — или очень она заиленная, заросшая или загрязнена сточными водами предприятий. Особенно возрастает опасность в конце зимы, после длительного ледостава. Наличие кислорода в этот период значительно уменьшается, и в некоторых частях водоемов образуются так называемые мертвые зоны. В этот момент рыба массово выходит из зимовальных ям в поисках богатых кислородом источников. Если к тому времени не наступит оттепель и в скованы льдом водоема не поступит вода, насыщенная кислородом, спасти рыбу сможет только человек. Как же сохранить рыбные запасы? Необходимо прежде всего очистить с поверхности льда снег, прорубить проруби размером 1м х 1м, укрыть их ветвями, снопами, соломой для предотвращения замерзания. При возникновении явлений удушья первыми в проруби появляются водные насекомые, а за ними подплывают наиболее требовательны к содержанию растворенного в воде кислорода рыбы: судака, окуня, ерши, далее — плотва, лещ, карп, последними — караси и лини. В это время надо немедленно проводить аэрацию воды. Для этого используют подвесные моторы. Перемешивания воды с воздухом обогащает ее кислородом. Аэрацию воды проводят также с помощью мотопомп, откачивая ее на лед с целью дальнейшего стока в прорубь. Хорошие результаты дает установка воздушных компрессоров, которые накачивают воздух через сифоны, установленные на дно водоемов. Зимовка — очень важный в жизни рыбы время, и нам необходимо приходить ей на помощь в нужный момент. Только общими усилиями мы сумеем сохранить рыбные запасы наших водоемов.