Как праздновать Старый Новый год 14 января: Традиции и приметы на Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Новый год по старому стилю или как говорят в народе Старый Новый год. Этот удивительный праздник имеет массу традиций и примет. Разберемся в истории Старого Нового года, в том, как его отмечали в разное время в России, а также узнаем, что приготовить на Старый Новый год, какие традиции стоит соблюдать, в какие приметы верить.
Старый Новый год — история праздника
Новый год в России по указу Петра I стали праздновать 1 января в 1700 году, а встречать Старый Новый год начали в 1918 году, когда Советская Россия перешла с прежнего Юлианского на принятый в Европе Григорианский календарь. Традиция отмечать Старый Новый год появилась благодаря верующим. Из-за разницы между календарями в России Рождество и Новый год до 1919 года праздновали на 13 дней позже, чем в Европе. Но Русская православная церковь не подчинилась декрету СНК РСФСР от 1918 года и не приняла Григорианский календарь. С официальным введением нового календаря Рождество, как и прежде отмечаемое 25 декабря по старому стилю, «переехало» на 7 января. А православные продолжали праздновать Новый год как и раньше – через шесть дней после Рождества, то есть в ночь с 13 на 14 января.
Интересно:
в 1918 году, когда при переходе на новое летоисчисление ввели поправку на 13 суток, сразу после 31 января 1918 года в России наступило 14 февраля.
Несходство между датами Юлианского и Григорианского календарей увеличивается каждое столетие. В XX-XXI веках это различие составляет 13, а с марта 2100 года будет уже 14 дней.
13 января — Васильев вечер
В ночь с 13 на 14 января встречают Старый Новый год (у белорусов и украинцев известен как — щедрый вечер, в центральных и некоторых южных областях России как — овсень). Эта традиция возникла после 1918 года, когда в России было введено новое летосчисление. Когда-то этот день приходился на 1 января и назывался Васильевым днем (день памяти святителя Василия Великого, а канун его — 31 декабря (ставший 13 января) — Васильевым вечером.
Вечер накануне Старого Нового года в народе называли щедрым. Утром 13 января (день Мелании (Меланки)) надо было готовить кашу, сваренную из целых зёрен пшеницы. Ее можно было заправлять мясом или салом, либо поливать медом, сахаром либо вареньем. Кроме того, хозяйки пекли блины, готовили пироги и вареники с творогом, чтобы отблагодарить гостей. Самым главным кушаньем на Старый Новый год считались блюда из свинины, к слову, святой Василий Великий считался покровителем свиноводов. «Свинку да боровка для Васильева вечерка», «не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий зимний освятит!», — говорится в пословицах об этом дне. Это животное символизировало плодовитость и благополучие. В этот день принято было щедро накрывать стол: щедрый стол в этот день — достаток в течение всего года.
Вечером люди навещали своих соседей, чтобы встретить Новый год в мире и согласии. По народным верованиям считалось важным, кто будет в доме первый гость в Новом году. Добрым признаком было, если первым оказался молодой человек из уважаемой многодетной семьи с хорошим хозяйством. А утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать «Деда», или «Дидуха», — снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечести.
Приметы и традиции на Старый Новый год 14 января
К Васильевому вечеру готовились заранее. К нему шили или покупали красивую одежду. На стол хозяйки ставили все самое лучшее, что было в доме: пироги, кутью, мясо, вино, пиво, водку. Традиционно к этому вечеру готовили поросенка. Он был символом плодородия земли и плодовитости скота в наступающем году. Наши предки так же как и современные россияне верили «как Новый год встретишь, так его и проведешь»: считалось, что обилие еды в первый день года принесет достаток на целый год.
Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.
В некоторых уголках России в этот день колядовали. Например, в Тверской, Ярославской, Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской областях был популярен обходной обряд «овсеньканье». Традиция получила название от песни, которую исполняли во время хождения по домам – «овсень». Люди ходили от дома к дому и пели песни. Участники обхода подходили от дома к дому и спрашивали разрешения у хозяев: «Можно ли овсень кликать?», а те отвечали: «Кличьтя!» Затем участники обряда исполняли овсеневые песни каждому члену семьи в отдельности. Самые важные «овсени», призванные обеспечить благополучие дому и семье, адресовали хозяину и его старшим сыновьям. В конце щедрые хозяева дома одаривали исполнителей.
Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь — для урожая.
Если в ночь ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов.
Васильева ночь звездна — к урожаю ягод.
Много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.
Что приготовить на Старый Новый год
Вечер и ночь с 13 на 14 января принято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Наши предки на Новогодний стол обязательно готовили поросенка в собственном соку, и делали блюдо из зайца и петуха. Все это было весьма символично:
поросенок обещал богатство и благополучие в доме в будущем году;
заяц — скорость и успех в делах;
петух — летящую легкость и свободу.
Если вы хотите в этот вечер накрыть свой праздничный стол согласно старинным традициям, приготовьте щедрую кутью или сочиво. Считается, чем разнообразнее вкуснее и сытнее кутья, тем больше будет достаток в семье в будущем году. Так что постарайтесь и приготовьте ее действительно щедрой и богатой: не жалейте орехи, изюм, халву, мед и т.д. Варили кутью в прежние годы из гречихи, пшеницы, ячменя, но вполне будет пригоден и обычный рис. Выбирая пшеницу, попробуйте зерно на зуб, оно должно легко разваливаться, твердое зерно для кутьи не подходит. Все продукты сочива имеют символическое значение:
зерно символизирует новую жизнь;
мед — благополучие и здоровье;
мак — достаток в доме.
Рецепт традиционной кутьи
Ингридиенты для кутьи традиционной:
Пшеница — 2 ст., мак — 200 г, орехи грецкие — 200 г, изюм — 150 г, мед — 3 ст.л.
Как приготовить традиционную кутью:
Замочить очищенные от шелухи и промытые зерна пшеницы на ночь в холодной воде. Утром воду слить, пшеницу промыть, залить горячей водой и варить до готовности на медленном огне. По мере необходимости доливать немного воды. Каша должна получиться мягкой и рассыпчатой. Готовую кашу остудить и смешать со столовой ложкой меда. Мак и изюм залить кипятком на 30 минут, каждый по отдельности. Затем мак отцедить, добавить 1 столовую ложку меда и перетереть на блендере до получения макового молочка. Лучше, конечно, сделать это в макитре — для аутентичности. Орехи поджарить до хрустящей корочки. Изюм отцедить. Все ингредиенты смешать, добавить мед. Если кутья густая, то разбавлять ее положено не водой, а узваром, рецепт которого мы привели в конце статьи.
Рецепт щедрой кутьи из риса
Ингридиенты для щедрой кутьи из риса:
1 стакан риса, 100 г меда, 100 г орехов, 100 г изюма, 150 г мака, сливочное масло по вкусу, соль по вкусу
Как приготовить сочиво (кутью):
Приготовить рассыпчатый рис обычным способом. Орехи, если требуется, поджарить, очистить и измельчить. Использовать можно любые, по вашему вкусу. Изюм промыть и запарить кипятком. Мак так же запарить кипятком, дать постоять, чтобы он набух. Слить воду и растереть в ступке или кофемолке. Получится маковое молочко. Сливочное масло растопить и заправить им кашу. Туда же отправить орехи, изюм, маковое молочко и жидкий мед. Если мед густой, его можно чуть разбавить водой или сливками. Все перемешать и дать постоять кутье. Вкус этой сладкой каши можно разнообразить домашним вареньем, ванилью, цукатами и так далее.
Рецепт щедрой кутьи из пшеницы
Ингредиенты для щедрой кутьи из пшеницы:
200 грамм пшеницы, полстакана мака, 100 грамм грецких орехов, сахар по вкусу, сладости (изюм, цукаты, мармелад) по вкусу
Как приготовить кутью:
Пшеницу необходимо хорошо промыть, залить зерна теплой водой, дать им немного разбухнуть и сварить в большом количестве воды в рассыпчатую кашу. В запаренный и перетертый мак добавь воды (или узвар), сахар (мед), всыпь дробленые орехи, изюм и все это соедини с пшеницей. Готовую кутью можно еще раз поставить на маленький огонь и прогреть (5-7 минут).
Вареники с сюрпризом на Старый Новый год
Старый Новый год – праздник тихий, семейный со своими традициями. Одна из них – делать вареники с сюрпризами. Это давняя традиция, которая произошла из обычая гадать в святочную неделю. Начинка в варениках символизирует добрые пожелания на следующий год. Вернее, начинку делают обычную – творожную или картофельную, а когда лепят – добавляют «сюрпризы». Можно же не подвергать зубы гостей опасности и начинять вареники апельсинами или капустой – такие начинки тоже имеют особенное значение.
Важно! Обязательно предупредите гостей, если будете класть в вареники твердые предметы!
Рецепт вареников с сюрпризом
Если совсем мало времени, то можно воспользоваться покупным пресным замороженным тестом и налепить вареников из него.
Ингридиенты для теста вареников:
1 яйцо, 4 стакана муки, 1 стакан воды, 4 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. сахара, соль
Как приготовить вареники с сюрпризом:
Муку смешать с сахаром и солью, сделать горку.
Сделать на вершине углубление и разбить туда яйцо, вылить воду и масло.
Замесить крутое тесто, вымешивать пока оно не станет гладким, однородным.
Убрать в холодильник на два часа, накрыв пленкой, чтобы не сохло. Тем временем приготовить начинку.
Стол присыпать мукой, раскатать тонким пластом тесто, нарезать его рюмкой на кружочки.
В середину кружка положить начинку, тесто сложить пополам, защипить края.
Сварить – бросив в кипящую воду.
Значения начинок-сюрпризов
Апельсин – к наслаждению
Арахис – к любовному похождению
Вишня – к удаче
Горох – домашний покой
Грецкий орех – здоровье
Гречка – благоприятные и доходные новости
Грибы – к долгой и счастливой жизни
Деньги крупные — к крупному выигрышу
Зерно – к богатству
Изюм – к великому соблазну
Капуста — к деньгам
Карамелька – к любви
Картошка – к повышению на работе
Клюква – к неожиданным переменам в жизни
Кольцо — к свадьбе
Красный перец – к огорчениям
Курага – к радости
Лавровый лист — к славе (карьерному росту)
Мед — здоровье
Монетка — благополучный год в материальном плане
Морковь – к новым знакомствам
Мука – мучиться
Мясо – к благополучию
Нитка белая – дальняя дорога (дальнее и продолжительное путешествие)
Нитка зеленая — дорога за границу
Нитка с узелками – к непростому году
Нитка черная – недолгая и не очень дальняя поездка
Огурец – к сильному мужчине, хорошему сексу
Орех – сразу к двум поклонницам (воздыхателям)
Перец — острые ощущения
Перец молотый душистый – к «острой», т.е. насыщенной событиями жизни, серьёзным переменам
Пуговица — к обновке
Пшено – безрезультатные хлопоты
Рис — благосостояние в доме
Сахар — сладкая жизнь (легкий, благоприятный год)
Семечки – к новым плодотворным планам
Соль – к ссорам и неудачам (слезам)
Стручковый перец – к сексуальным утехам
Сыр – к выигрышу
Творог – к новым друзьям
Тесто, фасоль, или чешуя рыбы – к пополнению в семье
Укроп – к хорошему здоровью
Фундук – к удачным приобретениям
Хлеб — год будет сытый, хороший
Цепочка — укрепление родственных связей
Чёрный перец горошком – к друзьям (к новым дружественным отношениям)
Чеснок – к браку по расчёту
Яблоко – к заслуженной награде
Гадания на Старый Новый год
Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Однако православная церковь не одобряет гаданий.
Гадание на Старый Новый год на кольце, хлебе и крючке: перечисленные три вещи складывают в посудину вместе с кусочками хлеба, угольками, камешками и другими мелкими предметами. Посудина накрывается полотенцем, после чего каждая барышня не глядя тащит первую попавшуюся вещь (вытащенное затем возвращают в посудину). Если вытащит хлеб – муж будет богатый, если кольцо – красавец, если крючок – инвалид или бедняк.
Гадание на Старый Новый год на луковицах проводится так: все девушки берут по луковице и помещают их корешками в воду, после чего наблюдают – чья луковица раньше даст зеленые росточки, той девушке раньше быть замужем.
Гадание на Старый Новый год по собакам. Девушка остается в комнате одна, после чего туда впускают собаку. Если собака сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол – то муж будет сердитым, а семейная жизнь – несчастной, если же собака начнет ласкаться – то и муж будет ласковым.
Гадание на Старый Новый год на именах прохожих. Нужно выйти из дома и окликнуть первого встреченного человека мужского пола, спросив, как его имя. Какое имя назовет – так и будут звать будущего мужа.
Гадание на Старый Новый год на расческе. Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами «Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы». Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.
Гадание на Старый Новый год на разговорах. Ходили подслушивать под окнами у соседей и по тому, что слышали, судили о будущем замужестве. Если в избе бранились – то муж будет сердитый, если смеялись – весельчак, если выпивали – пьяница, и т.д.
Гадание на Старый Новый год по книге. Для этого берется книга и каждая девушка по очереди задает вопрос, а потом называет номер страницы и строчку (снизу или сверху), где содержится ответ. Ответ прочитывается в книге. Для гадания замечательно подходят произведения классиков русской литературы (только поаккуратнее с Достоевским! А вот Толстой или Пушкин просто идеальны). Формулировать вопрос лучше так, чтобы он предполагал развернутый ответ, а не «да-нет».