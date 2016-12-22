Как правильно установить елку
Приближаются новогодние праздники. А какой же Новый год без елки? Кстати, рынки уже переполнены новогодними деревьями — разных размеров и из различных материалов. Кажется, что здесь уже дело за малым — выбрать и установить. Но на самом деле все не совсем так. Елка — это не только красивое, декорированное дерево, но и большая опасность, конечно, если хвойную красавицу неправильно использовать. Поэтому чтобы не испортить праздник себе и родным, ее надо правильно установить. Но обо всем по порядку. После того, как вы посетили елочный рынок и приобрели пушистую красавицу, не спешите заносить ее в квартиру. Пусть она немного привыкнет к изменению температуры, а по возможности максимально долго «поживет» у вас на балконе или в гараже. Специалисты советуют ставить елку за несколько дней до праздников, так она будет радовать вас своей свежестью дольше. Когда будете готовы к установке праздничного дерева, удалите пару больших нижних ветвей (вы можете попросить сделать это и продавца на рынке), только не выбрасывайте, а отложите, они еще могут пригодиться для дополнительного декора. Место сруба стоит обновить, отпилив несколько сантиметров. Это поможет дереву легче проникать водой. Прежде чем занести елку в комнату, постучите ею несколько раз об пол, это поможет избавиться уже засохших игл. Чтобы продлить жизнь срубленной елки, надо добавить в воду несколько таблеток аспирина или пару ложек глицерина, они служат консервантами, на долгое время сохранят дереву жизни. Способов установки елки существует довольно много. Самый простой — в ведро, наполненное песком или камнями. Кстати, еще несколько лет назад в каждой квартире всегда было такое ведро, которое ждало своего часа. И сейчас не каждый горожанин может найти песок. Поэтому елку в ведре можно закрепить при помощи пластиковых или стеклянных бутылок, наполненных водой. Также в наше время вполне свободно можно приобрести свежую елку уже с установленной крестовиной. Место в доме для елки надо выбирать тщательно. Необходимо помнить, что надо ставить елку безопасно для домашних животных и для маленьких детей. Наиболее подходящим местом станет дальний угол комнаты, где движение домочадцев снижен до минимума. Кроме безопасности, стоит позаботиться и о «самочувствии» лесной красавицы. Постарайтесь, чтобы она была установлена подальше от батарей и других отопительных приборов, желательно ближе к естественному освещению, иначе через пару дней из прекрасного зеленого дерева она превратится в гербарий. Также не стоит устанавливать елку слишком близко к стене. Жесткие ветви и иглы дерева могут повредить обои или краску. Поставить деревце посреди комнаты — не лучшая идея. Очень риск ее падения, причем ель просто мешать.