Как правильно окунуться в прорубь во время Крещения
19 января, христиане пойдут к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Считается, что во время этого обряда исчезают болезни, люди исцеляются и очищаются от грехов.
Для того, чтобы получить от купания удовольствие и пользу и избежать трагических последствий необходимо соблюдать несложные рекомендации.
В первую очередь перед купанием в проруби не помешает проконсультироваться с врачом, поскольку существуют заболевания, которые протекают бессимптомно, а переохлаждение может стать причиной их обострений. Только когда врач подтвердит, что погружение в воду не приведет к проблемам со здоровьем, начинайте подготовку.
Утром, за 2 часа до погружения, хорошо позавтракайте питательной пищей. Возьмите с собой термос с горячим травяным чаем и ни в коем случае не пейте алкоголь! Стоит отказаться и от курения.
Наденьте удобные и теплые вещи из натуральных материалов. Заранее позаботьтесь о безопасном подходе к проруби — возьмите с собой удобную обувь на нескользкой подошве.
Прибыв на место сделайте зарядку — она активизирует кровообращение. Побегайте, поприседайте, похлопайте в ладоши. Вам должно быть тепло не только снаружи, но и изнутри. Затем быстро снимите одежду (позаботьтесь, чтобы он был без шнурков и пуговиц) и подойдите к проруби. Обязательно позаботьтесь о коврик под ноги и большой теплое полотенце.
Входить в воду нужно постепенно, иначе организм может испытать шока. Сначала намочите руки, разотрите водой по плечу. Затем погрузитесь в воду по колено, после чего можно погружаться полностью.
Православная традиция предполагает троекратное погружение в воду с головой. Но находиться с мокрыми волосами на морозе не очень полезно, поэтому желательно все же воздержаться от соблюдения этой традиции.
Прихватите с собой термос с горячим молоком или чаем. Эти напитки отлично согревают. Очень опасно пить воду из источников и рек, поскольку она может оказаться загрязненной. Целесообразнее принести очищенную воду с собой или набирать ее из емкостей с очищенной водой.
Купайтесь только в установленных местах в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников. Ни в коем случае не отправляйтесь в водоем в одиночку!
С праздником Вас и будьте здоровы!