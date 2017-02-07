Как правильно ездить на велосипеде зимой?
Велотренеры рассказали несколько важных нюансов о езде на двухколесном зимой.
Во-первых, чем шире колесо — то безопаснее ехать. Также желательно поставить резину с шипами.
Зимой нужно держаться подальше от большого транспорта на дороге, потому что он закрывает большую часть дороги и в случае опасности, велосипедист не успеет затормозить. Кстати, зимой тормозной путь становится вдвое длиннее, поэтому тормозить нужно рывками, а не сразу, и только задним колесом, чтобы не занесло. Если велосипед остается в вертикальном положении, тогда можно включать и передний тормоз.
Зимой не желательно ездить по мостовой, мрамора, плитке, разделительных полосах — они становятся скользкими и велосипедист рискует упасть.
«Я езжу на велосипеде и летом, и зимой. Меня не пугает гололед или холод. Зимой нужно быть просто внимательным, сбавлять скорость. К тому же у меня стоит хороший протектор. На велосипеде можно увидеть вокруг себя гораздо больше интересных эпизодов, чем за рулем, например. Велосипед дает возможность путешествовать там, где нельзя проехать на автомобиле. Я создаю сам себе определенный маршрут, еду туда, где еще не был. За две недели наездил 200 километров по Киеву «, — рассказывает велосипедист Евгений Десяк.
На велосипеде вообще стоит решаться на прогулку зимой или лучше подождать до благоприятных условиях?
— Нужно просто быть уверенным в велосипеде и в себе. То есть, велосипед должен работать безотказно и все его механизмы исправны. Чтобы протектор был с максимальным сцеплением. Если у вас лысые шины, то можно немного снизить давление, чтобы сцепление с дорогой было лучшим. А быть уверенным в себе — это значит уметь показывать правило поворота на дороге, то есть уметь ездить с одной рукой на велосипеде.
То есть зимой можно ездить на летней резине?
— Можно, но летняя резина зимой дубеет. На ней труднее ездить на льду. Зимняя резина более мягкая, а не дубеет и имеет лучшие характеристики. К тому же она шипованная и на ней не страшно ездить в гололед. Также зимой важна ширина колеса. Чем оно шире, тем безопаснее.
Как следует ехать на велосипеде на дороге?
— Путь торможения примерно вдвое больше зимой, поэтому нужно выдерживать дистанцию за автомобилем. Желательно держаться подальше от большого транспорта, так как они закрывают большую часть дороги и в велосипедиста хуже обзор.
Как лучше одеваться для велопрогулки?
— Желательно надевать более спортивную одежду. Обязательно термобелье и ветровку, чтобы не продувало.
Важно держать в тепле колена. Если замерзнут колени, там замерзнет специальная смазка, а это риск травм. Сейчас модны бафы, но я не рекомендую закрывать лицо — там собирается конденсат и ездить с мокрой тряпкой на лице не комфортно. Поэтому лучше оставлять себе нос и рот открытыми.
Также нужны очки, иначе слезятся глаза туда что-то попадет. Еще не стоит забывать, что на дороге нужно быть заметным — надевать яркие жилеты, куртки, мигалки и тому подобное.
Как подготовить велосипед к зиме?
— Желательно поставить протектор — зимнюю резину с шипами — и повесить крылья, чтобы снег и грязи не замазали одежда и обувь.
Как правильно тормозить зимой?
— Тормоза желательно прогреть — тормозить рывками. Тогда оно эффективнее. Тем самым вы очистите воду с тормозов.
Тормозить начинаем задним колесом. Если велосипед остается в вертикальном положении, тогда только можно подключать тормоз переднего колеса. Если руль повернут, то передним тормозом вообще не пользуемся, иначе — падение.
А как ездить на поворотах?
— Нужно держать велосипед максимально ровно и не заваливать.
Что нужно делать, когда на дороге возникает какое-то препятствие: лежачий полицейский, бордюр, ямы и т.д.?
— Нужно перераспределять вес на велосипеде. Когда переднее колесо заезжает на препятствие — лучше сидеть, чтобы разгрузить его, а вес переместить на заднее. Когда заднее наезжает на препятствие — наоборот, лучше привстаты, чтобы дать больший вес на переднее колесо.