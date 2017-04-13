Как покрасить яйца в разные цвета без химии
На пороге Пасха. А какой же праздник без куличей и разноцветных крашеных яиц. Причем красить яйца промышленными красителями, чтобы они приобрели ярких цветов совсем не обязательно. Ведь часто вместе с скорлупой покрасить можно и яичный белок. Поэтому есть такое блюдо не всегда полезно и безопасно для здоровья. Насыщенные цвета могут дать натуральные красители. Кроме самого популярного натурального красителя — шелуха лука — в природе существует множество других, которые сделают яйца не только праздничными, но и безопасными. Необязательно окрашенные натуральными красителями яйца должны быть однотонными. Можно обматывать их рисовыми зернышками, лентами или нитями и только тогда опускать в краситель. Так на поверхности появятся интересные узоры. Универсальный совет: лучше сначала сварить яйца, а потом их еще горячими положить в теплый отвар натуральных красителей. Так вы добьетесь равномерного окрашивания. Поэтому, как покрасить в разные цвета: — зеленый цвет: залейте 1 килограмм шпината (свежего или замороженного) 2 литрами воды и поставьте на медленный огонь до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса. Опустите в отвар сваренные яйца. Чем дольше вы их держать — тем ярче будет цвет. Шпинат можно заменить на крапиву. Ее можно приобрести в сухом виде в аптеке. Пачки такой крапивы хватит на 3-4 литра воды. — желтый цвет: добавьте 3 столовые ложки куркумы и 1 столовую ложку паприки на 2 литра воды. В этот отвар положите яйца. Чтобы сделать цвет еще более насыщенным — добавьте в отвар 1-2 столовые ложки уксуса. — фиолетовый цвет: цветы фиалки (также можно использовать засушенные цветы) залейте горячей водой и оставьте на несколько часов настояться до тех пор, пока вода не станет фиолетового цвета. После того положите в воду яйца и оставьте их на ночь. Если же такого настоя добавить 1-2 столовые ложки лимонного сока — то вы получите приятный лавандовый цвет. — темно-синий: разведите домашнее красное вино с водой в соотношении 1: 1, добавьте 3 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли. В этой смеси замочите яйца. — от нежно-розового до сиреневого цвета: для такого цвета подойдет одна из этих ягод — черная смородина, клубника, малина, клюква, калина, черника. Скорлупу вареного яйца натрите свежей или размороженной ягодой. И оставьте до полного высыхания. — розовый цвет: отварите яйца в выжатом соке из клюквы. — небесно-синий цвет: натрите приготовленные яйца листьями красной капусты. — светло-коричневый цвет: сваренные яйца опустите в приготовленную крепкий кофе. Обязательно: кофе должен быть натуральным, а не растворимым. К тому же, яйца будут иметь приятный кофейный запах. — оранжевый цвет: из моркови сделайте фреш. Сваренные яйца опустите в жидкость минимум на час. Интенсивность окраски зависит от времени, которое яйцо пролежит в фреши.