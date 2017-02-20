Как подготовиться к отключению света
Чрезвычайные меры на рынке электроэнергии Украины будут действовать в течение месяца начиная с пятницы 17 февраля. Об этом говорится в распоряжении правительства №103-р «О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии», опубликованном в «Правительственном курьере» в четверг, передает УНН. Согласно распоряжению правительства, «Укрэнерго» определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования по составу ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков и применить в случае возникновения необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения. Предприятие «Энергорынок» должно разработать графики нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований «Укрэнерго» по составу оборудования ТЭС, начислить платежи за электрическую энергию ее производителям, работающих по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электроэнергии, по предельной цене системы. «Энергоатом» соблюдать графиков нагрузки энергосистемы Украины, обеспечивать техобслуживание оборудования АЭС, а также разгрузить энергоблоки АЭС в случае необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни. «Это распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и действует в течение месяца», — говорится в распоряжении.